En vivo: Cipo lo empató ante Costa Brava

El equipo de Fabián Enríquez comenzó abajo pero lo igualó ante el rival pampeano en La Visera por el Federal A.

Luego del empate como visitante frente a Huracán Las Heras, Cipo se presenta nuevamente en casa y empata 1 a 1 frente a Costa Brava de General Pico. El encuentro es válido por la cuarta fecha del Federal A.

El técnico Fabián Enríquez realizó una sola modificación en el once titular por la lesión de Martín Peralta . Autor de dos goles en las primeras fechas, el delantero sufrió un desgarro y su lugar es ocupado por Sebastián Jeldres.

En la primera llegada del encuentro, Jerónimo Gutiérrez le ganó fácil a Manchafico y su remate cruzado se metió en el arco. Iban apenas 4 minutos de partido.

Pese a sufrir ese duro golpe de arranque, Cipo salió rápido en busca del empate. El local avisó con un tiro libre que exigió una doble respuesta de Luciano Silva, que no podría hacer nada minutos más tarde.

Sobre los 17', López tiró un centro desde la izquierda, Agüero pifió en el primer palo y Federico Acevedo facturó con un zurdazo inatajable al primer palo.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Victor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: F. Enríquez

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Maximiliano Lara, Agustín López, Mariano Rivadeneira y Lautaro Ibarra; Jerónimo Gutiérrez y Matías Rivas. DT: Rodrigo Villalonga

Árbitro: Jonathan Correa

Cancha: La Visera