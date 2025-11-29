Copa Libertadores: el grave error del neuquino Herrera y Héctor Paletta en la final

El árbitro neuquino y su ayudante en el VAR no sancionaron una clara expulsión luego de una patada temeraria.

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo quedó envuelta en una fuerte polémica arbitral a partir de una jugada que encendió los reclamos de todo el Verdao. El episodio ocurrió con la pelota detenida, cuando Erick Pulgar le aplicó una plancha a Bruno Fuchs a la altura de la tibia .

A pesar de la violencia de la infracción y del evidente dolor del defensor paulista, Darío Herrera consideró que la acción solo ameritaba tarjeta amarilla. De inmediato, los jugadores del conjunto paulista, junto con su entrenador Abel Ferreira, exigieron la expulsión por agresión con el juego parado. Sin embargo, Héctor Paletta , a cargo del VAR , mantuvo la decisión de campo y no solicitó revisión, lo que alimentó aún más el malestar.

Un hincha del Palmeiras de Brasil murió en Lima, Perú, mientras viajaba en un autobús turístico en la previa de la final de la Copa Libertadores en la que dicho equipo se enfrentó con el Flamengo.

El club brasilero anunció la triste noticia a través de un comunicado: “El Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29).

Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”. Por lo que se pudo saber, iba en la parte superior del micro junto a otros hinchas cuando sufrió un golpe fatal en la cabeza.

“A las 4 y 28 de la tarde, llega trasportado con una ambulancia de la Policía con un trauma encefálico severo secundario, por un golpe producido en la parte superior de un bus turístico. Ingresa inmediatamente a la Unidad de Trauma Shock, donde lamentablemente se constata su fallecimiento”, señaló para La República Carlos Navarro, director médico de la Clínica Maison de Santé de Chorrillos.

Las últimas finales de Copa Libertadores

El Flamengo y el Palmeiras de Brasil se enfrentan este sábado en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en la gran final de la Copa Libertadores. De esta manera, habrá por séptima edición consecutiva un campeón de Brasil, cuyo país atraviesa un momento de dominio absoluto en Sudamérica.

Incluso, en las últimas siete finales (incluida la del sábado), solo dos contaron con algún equipo que no sea brasilero. Una de ellas fue en 2019, cuando River perdió 2-1 en la final ante Flamengo, que dio vuelta el encuentro sobre la hora para imponerse por 2-1. En la otra, en 2023, el Fluminense venció 2-1 a Boca en tiempo extra.

En los años anteriores, entre 2015 y 2018, los campeones fueron River (2015 y 2018), Atlético Nacional de Colombia (2016) y Gremio de Brasil (2017).

2015:

Ida: Tigres 0 – 0 River

Vuelta: River 3 – 0 Tigres

2016:

Ida: Independiente del Valle 1 – 1 Atlético Nacional

Vuelta: Atlético Nacional 1 – 0 Independiente del Valle

2017:

Ida: Gremio 1 – 0 Lanús

Vuelta: Lanús 1 – 2 Gremio

2018:

Ida: Boca 2 – 2 River

Vuelta: River 3 – 1 Boca

2019: (empezaron a ser finales únicas)

Flamengo 2 – 1 River

2020:

Palmeiras 1 – 0 Santos

2021:

Palmeiras 2 – 1 Flamengo

2022:

Flamengo 1 – 0 Athletico Paranaense

Fluminense 2 – 1 Boca

2024: