Copa Davis: Argentina consiguió los dos primeros puntos y supera a Lituania

Báez tuvo una jornada más larga ya que su enfrentamiento contra Ricardas Berankis (231) se extendió por encima de las tres horas. El bonaerense logró imponerse por 7-6, 5-7 y 6-3 para dejar a Argentina cerca de la victoria en la serie del Grupo Mundial I.

La eliminatoria continuará el domingo desde las 11.00, nuevamente en el Lawn Tennis Club de Buenos Aires. En esta ocasión, quienes buscarán liquidar la serie son los "top ten" Andrés Molteni (9) y Máximo González (10), en un partido de dobles que los enfrentará a Edas Butvilas (532) y Tadas Babelis, un tenista sin ranking que completa el equipo europeo.

Francisco Cerúndolo no temió por su victoria

"Fue un partido difícil en el que comencé muy bien y él no, pero luego él subió mucho su nivel, dejó de errar y sobre el final del segundo set me puse tenso, nervioso. Igual sabía que con mi experiencia y el físico lo iba a terminar ganando, que el partido iba a ser para mi lado", analizó Cerúndolo, de 24 años.

"Estoy contento porque gané un partido en el que tenía mucha responsabilidad. En la Davis, capaz que un tenista de menos nivel recibe indicaciones de su coach, le dan manija todo el tiempo y se potencia porque además no tiene nada que perder, juega sin presión", explicó el tenista.

Sobre esta situación, agregó: "Si no es en una Copa Davis, él no jugará ante un tenista de tanto ranking como yo quizá hasta dentro de un par de años, entonces tira suelto y confiado porque no tiene nada que perder, por eso valoro mucho haberle ganado así sea el 400 del mundo, siento felicidad".

Guillermo Coria fue clave en la definición, con las instrucciones que le dio al mayor de los Cerúndolo: "Coria me pedía que piense, que no le dé tantos ángulos. También que no me desespere, que no quiera ganar el punto con la primera bola. Es hermoso jugar acá con el aliento de tu gente, y creo que en la Davis tenés que ganar como sea, lo importante es darle el punto a tu país", concluyó.