Carin Najul, el 10 de Cipo que va por el título de Liga con la ley del ex

El volante ofensivo de 27 años es pieza clave en el equipo de la Liga local, que ganó la ida de la final 1 a 0 el domingo pasado. El próximo domingo, desde las 13, le tocará enfrentar nuevamente a su exequipo. "Tuve pasado en Argentinos del Norte, Deportivo Roca y me ha tocado jugar distintos clásicos. Este es un caso especial porque estuve 5 años en Roca. Para mi es un partido especial, pero estando del lado de Cipolletti, quiero ganarlo" , dijo a Mañana de Noticias, el programa de CNN Radio Roca .

Varios de los rivales que tiene del otro lado fueron compañeros y con algunos tiene vínculo hasta hoy, entre ellos el capitán de Roca Guillermo Aguirre. "Con la mayoría tengo la mejor relación. Con Guille me tocó compartir cuando apenas subí al Federal y debuté. Yo era muy chico, tenía 18 años y él me ayudó mucho. La relación con los chicos es siempre la mejor. Siempre del lado del fútbol, que gane el mejor", enfatizó al respecto y agregó "a todos los clubes a los que fui traté de dar lo mejor y dar todo, siempre desde la humildad. Estoy tranquilo y con felicidad de volver a los lugares donde uno disfrutó el fútbol".

En la ida, el equipo de Bruno Gorer fue superior y estuvo más cerca de estirar diferencias que de sufrir una igualdad. "Contentos con el triunfo, pero nos quedamos con la sensación de que podríamos haber metido algún otro gol más. Estoy contento por el grupo que hay en la local", afirmó Najul.

Además de Roca, también jugó Regional Amateur en Comodoro Rivadavia. Su deseo es seguir creciendo y tener más minutos con el plantel superior de Cipolletti. "Entrenamos con el Federal y jugamos con la local el fin de semana, pero siempre estamos en contacto con los chicos. No me está tocando jugar en el Federal y Bruno me está dando la posibilidad y el espacio de poder mostrarme en la liga, así que siempre agradecido. Para mi es muy importante porque uno puede estar en ritmo. Para mi sería una muy buena ocasión coronarlo con el campeonato", contó Carin.

En un plantel lleno de jóvenes menores de 20 años, el mediocampista es uno de los de más experiencia. "Hoy me toca cumplir un rol distinto. Siento que estoy preparado para eso junto a Juan Torralba, Denis Lara y Mauri Quilodrán. Junto a ellos tratamos de llevar al grupo adelante, más que nada porque hay chicos muy jóvenes", comentó.

carin najul 2.png

Su pegada lo hace un jugador distinto y de hecho viene de anotarle de tiro libre a Unión de Allen en semifinales y de asistir a Ignacio Montero en la ida de la final. "Es algo que, gracias a Dios, es una virtud que tengo y la entreno cada vez que puedo. Trato de sacarle provecho porque los partidos así son muy trabados, friccionados y de mucha intensidad. Por detalles se puede definir, contento de poder contribuir con el triunfo del equipo", subrayó.

El trámite del encuentro de vuelta seguramente será distinto al primer chico. "Roca va a salir a buscar el partido de entrada en su cancha y con su gente. Va a ser un partido intenso, vamos a tener que estar concentrados los 90 o 100 minutos que se jueguen porque ellos son un equipo de jerarquía y hay que estar al cien", advirtió el "10".

Al igual que el cotejo de ida, la vuelta será transmitida por Canal 10. "Es una linda motivación y además es buena repercusión para el fútbol regional. Uno nunca sabe quien te puede estar mirando y es una posibilidad de mostrarse. Contento por la importancia que le dan y la idea es que siga creciendo día a día", se alegró Najul.

Más allá del resultado, los protagonistas insisten en la importancia de que la fiesta sea en paz. "La idea es que la familia vaya a la cancha y disfrute dentro y fuera de la cancha. Es un juego, un espectáculo y esperemos que se de un lindo escenario", finalizó Carin.

Cipolletti ganó la liga por última vez en 2017. Después perdió las finales de 2021 y 2022 contra Roca y Pillmatún respectivamente.