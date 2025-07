100 millones de euros: a qué estrellita River le puso esa cláusula de rescisión

Dadin.png

Debido a sus participaciones en el club Diego Placente, entrenador de la Selección Sub 20, planifica convocarlo al plantel que jugará la Copa del Mundo de la categoría que se hará en Chile entre septiembre y octubre de este año.

Qué comunicó River sobre la operación

"En las oficinas del Club, Juan Bautista Dadín firmó su primer contrato profesional con River. El vínculo que el delantero selló con la institución tiene extensión hasta diciembre de 2028.

Oriundo de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Dadín llegó a River en 2017, integrando las categorías formativas del Club desde aquel entonces. En el primer semestre del año, el atacante fue un habitual titular en la División Reserva, e integró el plantel de Primera que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos."

Dadin 1.png

La escandalosa acusación que apareció en redes contra Franco Mastantuono tras su carta

Franco Mastantuono se despidió definitivamente de River Plate mediante una carta que posteó en su cuenta oficial de Instagram. “Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera”, escribió la joya de la cantera millonaria, justo antes de viajar a España para jugar en el Real Madrid.

River selló la transferencia de Mastantuono en 45 millones de euros netos (USD 51,7 millones) según detalló la entidad de Núñez. La salida del jugador que cumplirá 18 años el mes que viene representa la venta más importante en la historia del torneo argentino.

Hasta ahora, el enganche formado en las juveniles de Núñez solamente había hablado en una oportunidad de su fichaje por el Real: “Cualquier jugador del mundo sueña con jugar en River y en el Madrid. Quiero dejar a River en lo más alto porque me lo ha dado todo y estoy muy agradecido. La cabeza la tengo puesta en River y en intentar ganar el torneo”, había declarado en DAZN en la previa al choque con Inter de Milán.

image.png

En el agradecimiento final de su carta, Franco Mastantuono hizo una aclaración y prometió volver: "Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto".

Las repercusiones a la carta de despedida de Franco Mastantuono

Tras la viralización de la carta de despedida de Franco Mastantuono, los hinchas de River no hicieron esperar su reacción y se volcaron a la red social X para realizar sus descargos. Hubieron mensajes de todo tipo, pero hubieron dos que se destacaron y se repitieron mucho, incluída una fuerte acusación.

En primer lugar, muchos hinchas Millonarios empezaron a tildar al joven prospecto de "vende humo". "Dice que quiere ser campeón con River y se va a los 17. Quiere salir campeón con River a los 30", fue uno de los comentarios que se pudo leer al respecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciasDepor/status/1941169647887569035&partner=&hide_thread=false "Vendehumo"



Por la carta de despedida de Mastantuono: “Hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció… el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar… Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”. pic.twitter.com/b8FlC4CuCY — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 4, 2025

Pero eso no quedó ahí. Además, los internautas acusaron al ex jugador del Millonario de haber utilizado Chat GPT para la redacción del texto de su carta despedida.

"No llego a leer del humo que hay en la pantalla, buen trabajo chat gpt", "Redactado por Chat GPT" y "Hay un poco de chat gpt en su carta" fueron algunos de los mensajes que compartieron los usuarios de X.