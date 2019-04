Denunció que otro árbitro de básquet abusó de ella

El hecho ocurrió un domingo de noviembre en una cancha de Centenario. “Habíamos terminado el partido de la categoría cadetes en ADC y yo estaba cerrando la planilla cuando esta persona se acercó y me apoyó de atrás”, reveló la joven en una entrevista exclusiva a LM Neuquén.

Así, delante de la planillera, de los dirigentes del club y de algunas personas de la tribuna, le dijo cerca del oído -pero lo suficientemente alto como para que todos escucharan-: “Si te agarro en esa posición, te la pongo toda”. La joven giró y le gritó: “Qué desubicado que sos”, sin salir de su asombro.

Algunos de los presentes también reaccionaron. “Me decían que haga la denuncia, que no me deje manipular. Pero en ese momento, yo tenía miedo de no volver a dirigir porque él era quien nos designaba”, explicó la joven.

Además, reveló que era este hombre quien la había llevado a la cancha. “La llamé a mi mamá, que vive en Picún Leufú, a 200 kilómetros, y como ella me escuchó mal vino a buscarme”, recordó la joven árbitro, quien no quería volver con este hombre tras lo ocurrido.

“Siempre hago jodas así. te pido disculpas”. le decía el denunciado por mensajes, que ella capturó y presentó como prueba ante la fiscalía.

Denunció en Policía y Fiscalía

A los días tomó coraje. Le pidió a una amiga que la acompañara y denunció lo sucedido en la Comisaría Segunda. Desde allí, elevaron la causa a Fiscalía de Delitos Sexuales, donde le tomaron su testimonio.

“Volví a decir lo mismo, presenté pruebas, les dije que tenía testigos. Me tomaron la denuncia y después me dijeron que tenía que esperar, que podía haber novedades en tres meses como en dos años”, sentenció. La causa fue calificada como abuso sexual simple y, por el momento, no ha tenido novedades sobre su avance.

Tras la denuncia, desde el Colegio de Árbitros tomaron la decisión de desafectar a los dos (ver aparte). “Me dijeron que era para cuidarme, cuando yo era la víctima. Los del colegio querían reunirnos a los dos y hacer como que nada pasó”, explicó y agregó: “El presidente me dijo: ‘Hasta que la Justicia no determine si es culpable, no le puedo sacar el trabajo’”.

Ahora dirige en Río Negro

“Desde el colegio no me llamó nadie para ver cómo estaba. Ellos protegían a un abusador, siendo yo la víctima”, resaltó sobre el colegio de Árbitros de Neuquén. En cambio, aclaró que los clubes de Neuquén firmaron notas para acompañar su pedido para que el denunciado no arbitrara.

En febrero, se enteró de que el denunciado había vuelto a dirigir el torneo federal y el local, mientras que a ella no la llamaron.

En marzo, “el colegio de árbitros de Río Negro se interesó en cómo estaba y me preguntó si estaba dirigiendo. Se dieron cuenta de que en Neuquén se habían lavado las manos y me invitaron a arbitrar con ellos”, confió la joven árbitro.

