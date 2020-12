La segunda versión

Sin embargo, y de acuerdo a la denuncia efectuada por la madre del joven una hora más tarde, lo ocurrido fue totalmente diferente. Según la versión de la mujer de 48 años, el domingo por la noche se encontraba en su domicilio cuando se enteró que su hijo mayor se había involucrado en una pelea y, al acercarse al lugar, fue atacada por la joven de 33 años.

"En vez de ayudar comenzó a agredirme físicamente y tirándome al suelo. En ese momento me noqueó, no pudiendo recordar lo que pasó después. Cuando me recuperé, me gritó y me dijo que me cuidara", expresó en la denuncia policial la damnificada.

El posible trasfondo del enfrentamiento

Por su parte, desde las fuerzas policiales creen que el trasfondo de los enfrentamientos está relacionados con la toma que se desarrolló en el barrio Labraña meses atrás -que fue organizada por la denunciante de 33 años- y las acusaciones de los vecinos en su contra, quienes aseguran que se queda con los alimentos entregados por la Municipalidad a la organización social Frente Darío Santillán Corriente Plurinacional.