Ayer durante una manifestación de ATE Río Negro y la CTA autónoma, se produjeron serios disturbios en el interior del edificio municipal de Roca. Los manifestantes pedían el pago de un bono de fin de año. Militantes y la policía se enfrentaron con golpes de puños, provocando un escándalo. Desde el municipio denunciaron violencia por parte de los gremialistas y difundieron un video que los compromete.

Desde el gremio denunciaron que se armó un escenario violento para evitar el pago del bono.

“Los trabajadores no tenemos la culpa de las equivocaciones del Intendente Soria. Se ve que la soledad política que tiene en la provincia, lo pone violento", señaló por su parte el Secretario General de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar. Agregó que usó a “las patotas pagas” que tiene en el gremio que armó y a la policía, para romper las paritarias y no dar un plus salarial a los trabajadores.