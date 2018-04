Su familia realizó una denuncia penal por abandono de persona contra el local bailable porque, según afirmaron, nadie la ayudó ni llamó a la ambulancia.

Se trata de Ruth de 48 años quien hoy se encuentra sin poder moverse y con una serie de estudios médicos por delante por sus graves heridas. Taty, su hija de 25 años, explicó en diálogo con LM Cipolletti que el hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana cuando su mamá salió con un amigo.

"No sale nunca, no toma nada de alcohol y es una persona muy tranquila. Ella estaba en la barra y no vio venir a otra mujer que le atacó por atrás, le pegó piñas en todo el cuerpo y en el pecho, le golpeó la cabeza contra el piso, le arrancó pelos. Estaba tan violenta que nos las podían separar. Jamás la había visto en su vida, no sabemos qué pasó", relató la joven.

Un grupo de personas sacó a la agresora del lugar una vez que pudieron separarla.

Además, explicó que luego de que ocurriera el altercado fue a realizar la denuncia a la comisaría y que a su vez radicó la denuncia penal para acusar al dueño del boliche por abandono de persona. "Había sólo dos guardias y también estaba el propietario que vieron lo que pasó pero no hicieron nada, vieron que le faltaba el aire y no fueron capaces de llamar a la policía o la ambulancia. Ahora quieren inventar que la golpiza fue afuera cuando todos los que la auxiliaron saben que estaba adentro", sentenció Taty.

El insólito hecho provocó malestar en toda su familia ya que Ruth deberá estar en reposo y bajo observación médica por más de un mes y, a su vez, no podrá trabajar más al cuidado de 10 abuelas.

Finalmente, su hija remarcó: "Vamos a llegar al fondo de lo que pasó. El boliche no tiene cámaras pero sabemos que había tres otras de seguridad del Municipio en la calle y las queremos conseguir, queremos identificar a esta mujer que golpeó a mi mamá".

