Del sueño del techo propio a la peor pesadilla en barrio cipoleño

Se abrazan a pura emoción al reencontrarse al llegar y al despedirse. Se alientan a no bajar los brazos, prometen “hacer justicia por nuestros hijos”. LMC unió a estos ex vecinos del barrio La Cascada que comparten un verdadero drama.

Sufrieron, aseguran, maltratos físicos, verbales, tiros, amenazas de muerte y hasta un caso de presunto abuso sexual. Ya recurrieron a la policía, a la justicia, a los políticos pero no obtienen respuestas. Y, entonces, desesperados apelan a la prensa para que sus tristes historias no queden archivadas en un escritorio.

Nelson y Marcia, los papás de Bianca y Ruth ya habían brindado su desgarrador testimonio. Ahora es el turno de Alejandra Badilla y de Mauricio Farías, otros supuestos damnificados.

Cipolletti-B°La Cascada (Vecinos-Conflicto) (5).JPG Antonio Spagnuolo

“Hace 2 años y medio tuve que irme porque no se podía vivir más. Llegué a estar 3 meses encerrada, no quería salir, porque me habían amenazado de que me la iban a incendiar. Me hicieron la vida imposible. Me robaron todo: la bomba de agua, el inodoro, bidet, ropa, calzados, electrodomésticos. Tuve que dejar un trabajo para no descuidar la casa. Vine a la comisaría 4ta a hacer la denuncia y nada", indica angustiada.

"Vivía con mi hija, la insultaban, le tiraban piedras. Ella -María, referente barrial- me amenazó de que me iba a prender fuego y él -Martín- me decía que me iba a matar. Cambiaron las llaves del portón y no me dieron las nuevas”, relató su calvario.

“¡Intendente, ese barrio no puede estar cerrado!", ruega y agrega con dolor "María vendió mi casa, hace dos años que estoy alquilando, ya no puedo pagar. A mi hija la encontraron y le pegaron en un negocio, me dice mami ‘yo quiero caminar tranquila’”, amplía sobre su suplicio.

image.png La casita de Alejandra en La Cascada. Se la vendieron.

Mauricio Farías también lo padeció. “Vine a Cipo cuando vi esa posibilidad de terrenos baratos, arriesgué por necesidad. Apenas me instalé me cambiaron de sector ‘porque a los vecinos no les gusta que estés vos y a nosotros tampoco’. Me cobraron de nuevo el otro terreno", deja al descubierto la increíble impunidad de "esta gente".

"Sienten que te están vendiendo el patio de su casa... Entran a tu hogar, se llevan cosas. Me amenazaron de muerte delante de mi hijo, el marido de ella me tiró piñas. Me atacó toda la familia. Me robaron, empezaron a los tiros. Ya no daba para más. Era dormir y soñar con ellos, irte y rezar de que el portón no le cambien las llaves y así todo. Hubo hasta un caso de abuso sexual así que tras 5 años de vivir allí, precariamente, abandoné mi casita, no tuve opción”, describe el horror mientras acaricia a su pequeño Santi.

Cipolletti-B°La Cascada (Vecinos-Conflicto) (7).JPG Antonio Spagnuolo

Por su parte Nelson asegura “nos sentimos desamparados, si no dan respuestas va a trascender a nivel nacional. A mí hasta me pusieron un arma en el pecho y me gatillaron dos veces. Pedimos a las autoridades que actúen sobre estas personas y nos den una solución para también tener un hábitat seguro para nuestras hijas". Y muestra los mensajes enviados a la gobernadora rionegrina y su entorno pidiendo ayuda.

Su mujer Marcia lamenta que: “De la Fiscalía dicen que no pueden actuar porque pasó más de un mes y no recibieron el informe de la 4ta. Hay que hacer todo de nuevo, ni en serio se lo toman...”.

La pareja vive “de prestados, una señora mayor que está enferma nos brindó un pedacito de galpón, un gallinero viejo. No podemos decir, por seguridad, dónde queda..”.

Mauricio a su vez sobrevive en una casilla rodante en el patio de lo de su novia y Alejandra alquila pero no dispone del dinero para cumplir con esas obligaciones. Del sueño del techo propio a la pesadilla.