Del Prete y un regreso triunfal en el fútbol uruguayo

El cipoleño, quien durante la pretemporada sufrió una fuerte bronquitis, no se ha recuperado del todo. Es por eso que debió salir durante el entretiempo, cuando su equipo ya estaba un gol arriba en el tanteador.

“Andaba medio mal de los pulmones, estuve con bronquitis y no me he podido recuperar del todo bien. La verdad es que no podía más, tuve que salir porque no daba más y pedí el cambio porque estaba siendo uno menos. Por suerte ganamos y eso fue una alegría muy importante”, contó el ex delantero albinegro. Torque se metió en el podio de la tabla de posiciones, con 7 puntos.