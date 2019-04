“Dejó de ser mi papá cuando comenzó a violarme”, destacó la joven y recordó que los abusos comenzaron en quinto grado. “Sentía rechazo y vergüenza de mí. No me gustaba lo que me hacía, no entendía. Antes no les explicaban a los niños qué es un abuso”, confió.

Con el tiempo, las violaciones se naturalizaron. “Era algo que tenía que pasar. Yo me sentía mal todo el tiempo, me escondía a llorar”, expresó sobre el calvario en su casa. Fue tal el sometimiento que sufrió la joven que ella sentía que era “la señora” de él. “Yo le cocinaba, le lavaba la ropa, planchaba, limpiaba, todo siendo adolescente”, relató.

10 años de sometimiento sufrió la joven por los abusos.

“En quinto grado comenzaron los abusos”, recordó. No fue hasta los 21 años que consiguió un trabajo y, junto con su novio, alquiló un departamento y escapó de la casa del horror.

“Recién ahora siento tranquilidad en mi corazón. Las heridas nunca se van a ir, eso siempre me va a acompañar, pero hoy puedo decir que se hizo justicia.”, dijo la víctima, joven neuquina de 28 años

Tenía 16 años cuando tras ir a la salita del barrio se enteró de que estaba embarazada. “Me quería morir, me pegaba en la panza”, sostuvo y contó que cuando le contó a su padre, él quiso pagarle un aborto e incluso intentó suicidarse.

Asustada, siguió adelante con el embarazo, pero a escondidas. “No salía de mi casa. A mi amiga le dije que era de un chico con el que había estado una vez. Me daba vergüenza”, expresó y confió que cuando nació su hijo, lo amó desde el primer día. “Es un ángel que ha venido a salvarme”, afirmó.

Con el nacimiento, ella esperaba que su abusador cambiara de actitud, pero eso no sucedió. “Me resistía, me agarraba a las piñas. Le decía: ‘¿cómo podés hacerme esto? Un padre no les hace esto a sus hijos’”.

Recién a los 21 años, tras conseguir un trabajo, y junto a su novio, escapó de esa casa. Pero no fue hasta los 23 que tras contarle la verdad sobre su hijo a su amiga, lo denunció en la Policía.

Sin embargo, recién en enero de este año, tras presentarse en fiscalía, se aceleraron los plazos. “Estaban todas las pruebas, el ADN que decía que era hijo de él, pero no habían hecho nada”, resaltó.

En marzo fue declarado culpable, luego de admitir su responsabilidad, y ayer un tribunal lo sentenció a 9 años de prisión efectiva. La fiscalía había pedido 10.

Tras 18 años, se siente tranquila

2001 comenzaron los abusos

El calvario de la joven se extendió entre los 11 y 21 años, incluso después de haber tenido un hijo fruto de esas violaciones.

2013 denunció a su padre

Con una amiga, denunció a su padre en la comisaría del barrio por los reiterados abusos.

2019 condenaron al violador

Lo sentenciaron por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por el vínculo y por la convivencia.

Embed

LEÉ MÁS

Impactante video: se quiso ir sin pagar del súper y noqueó a trompadas a un policía

"Me violó, está condenado y sigue con su vida normal"