Dejó las llaves en la camioneta y se la robaron en minutos

Los robos de motos, autos y camionetas se reiteran día a día y los vecinos tienen que estar muy atentos para evitarlos. Casi no importan el horario ni tampoco el punto geográfico porque los ladrones no desaprovechan las oportunidades que les ofrecen sus posibles víctimas. Desde la Regional Quinta de la policía provincial, se indicó que un robo con estas características particulares, es decir, a partir de un descuido, se produjo en una playa de estacionamiento utilizada por personas que concurren a jugar a un predio deportivo situado sobre calle Tres Arroyos. En el lugar, el dueño de una Toyota Hilux modelo 2000 dejó las llaves puestas y un ladrón no tuvo más que subirse y alejarse en el vehículo.

La denuncia se concretó en la Comisaría Cuarta y se desplegó un inmediato operativo aunque sin resultados, precisaron fuentes policiales.

Entre los antecedentes cercanos de este tipo de hurtos o robos se encuentra la sustracción de un Audi a plena luz del día. El auto se encontraba en marcha y un ladrón, a la carrera, se subió y desapareció. Después vino una intensa labor de la unidad policial céntrica y se pudo recuperar el vehículo.

También fue identificado uno de los delincuentes, que en la actualidad enfrenta una causa penal por hurto.

Con alarma y sin objetos a la vista

Los robos de vehículos forman parte de los delitos comunes en la ciudad. Desde las fuerzas de seguridad se sugiere tomar las mínimas medidas de seguridad, como cerrar puertas y ventanillas, no dejar objetos a la vista en el interior del vehículo y si tienen alarma, dejarla activada.

En cuanto a la prevención policial, las distintas unidades de Cipolletti y principalmente los puestos camineros llevan a cabo operativos sorpresa para dar con vehículos robados o con documentación dudosa.