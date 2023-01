Dejaron a una yegua al rayo del sol y luchan por salvarle la vida

“Es un milagro que hoy esté viva. 43° grados de sensación térmica. Unas horas más y la yegüita no estaría con nosotros”, comentaron desde RANHU, que junto a Bomberos y vecinos pudieron rescatar a la yegua de 200 kilos.

Es una situación que se engloba dentro de los casos de maltrato animal y se suma a otras tantas situaciones ocurridas en Roca donde los responsables de los animales los mantienen en condiciones insalubres.

“Estamos muy preocupadas porque mucha gente no entiende que esto es maltrato animal. Por favor, si no pueden ocuparse de sus animales, no los tengan, para hacerlos sufrir, mejor no los compre ni adopte ni nada. Sea buena gente y no los haga sufrir”, sentenciaron.

La vida de la yegua sigue en riesgo debido a los extensos abandonos que ha tenido. La situación se complejiza por las dificultades que hay al conseguir los medicamentos, veterinarios y los altos gastos económicos.