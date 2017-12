Declaran prófugo a presunto cómplice de los Montecino

Las últimas semanas estuvieron marcadas por un intenso trabajo de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti y el fiscal Guillermo Merlo: llevaron adelante múltiples allanamientos y un seguimiento de varias personas vinculadas a la compraventa de vehículos sustraídos o con papeles adulterados. El resultado fue satisfactorio aunque las sorpresas llegaron al momento de requerir las preventivas de los involucrados. Uno de los primeros sospechosos en conseguir la libertad fue Cristian Hernández; luego, su hermano Pedro presentó un certificado médico y tras ser revisado por un profesional forense pudo retirarse a su domicilio, destacaron las fuentes.

Las decisiones adoptadas por el juez Marcelo Gómez no cayeron bien y ayer, en la audiencia, directamente no hubo reclamo de preventivas para Hernández y un presunto cómplice, de nombre Lucas. De igual modo, apuntaron las fuentes, se acordó el lanzamiento de una circular policial donde se solicita la detención de Juan Torres, quien no se presentó a dos audiencias y tendría vinculación con la banda delictiva.

Ayer, la formulación de cargos se centró en el último procedimiento de la Brigada, realizado en la terminal de micros y donde la víctima de una venta irregular habría sido obligada a entregar 5000 pesos por un auto comprado a los Montecino.