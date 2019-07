El fiscal de feria, Martín Pezzetta, confirmó a LMC que la víctima es oriunda de Neuquén, tiene 52 años y al momento de su muerte se encontraba cuidando el camping Los Acantilados, ubicado a ocho kilómetros del río Negro. Hoy mantuvo una reunión con sus familiares directos en la que les explicaron cuáles fueron los trabajos realizados en el lugar y todos los elementos de la investigación recabados en las últimas horas.

El hecho

El cuerpo del hombre fue encontrado el domingo a la madrugada y, si bien en una primera instancia se creyó que había sido decapitado, luego se constató que el mismo había sido atacado por una jauría de perros y que las heridas habían sido provocadas por ellos.

En el predio trabajó también el fiscal adjunto Guillermo Ibáñez, personal de Criminalística y de la Comisaría Cuarta de Cipolletti. Además, se requirió la asistencia por parte de las profesionales de OFAVI (Oficina de Atención a la Víctima) para entrevistarse con los familiares.

La investigación

Pezzetta remarcó que el lugar de los hechos aún sigue resguardado y que, si bien ya se realizaron todas las diligencias correspondientes, necesitan que la Unidad Operativa de Viedma aplique en el predio distintos reactivos en busca de huellas digitales u otras evidencias que permitan saber si hubo otras personas involucradas. “Hasta que no se realicen estas pericias, no podemos avanzar con el resto, por eso el personal ya fue convocado”, detalló.

La autopsia

Al respecto de la autopsia, el fiscal aseguró que la misma “no pudo determinar las causas de la muerte por el estado del cuerpo” y “no hubo signos de criminalidad”. Es que la jauría se comió la cabeza –dejando sólo una parte del cráneo-, el cuello hasta la quinta o cuarta vértebra y parte de algunos órganos.

No obstante, los resultados de los análisis realizados a los brazos y manos constataron que no había pruebas de que el hombre se haya defendido y que, en consecuencia, no forcejeó con nadie. “Las únicas huellas que se encontraron son de él, no había otras que indicaran que hubo otra persona”, agregó.

Un demorado

Desde la fiscalía aclararon que luego del hallazgo se demoró a una persona, quien vivía con la víctima y dio avisó a la Policía de que lo había encontrado muerte. Se le tomó la testimonial al menos dos veces, se tomó sus huellas digitales y se realizaron todos los trabajos de rigor.

