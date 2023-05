Cuántos millones por día pierden Santi Maratea e Independiente por no activar los rendimientos de Mercado Pago

Santi Maratea-Independiente-.webp

En este sentido, teniendo en cuenta lo que dice esta billetera virtual, por año el dinero que se tiene invertido allí crece un 72,2%. Es por eso que teniendo en cuenta que hoy en día se reunieron 740 millones de pesos esto podría aumentar en caso de activar los rendimientos.

Con la suma actual, Santi Maratea y los hinchas del Rojo, en caso de activar los rendimientos sumarían $44.525.800 por mes. Y, teniendo en cuenta que la suma se iría sumando al monto por día, cada 24 horas aumentaría $1.484.193.

Sin embargo, en las últimas hora Maratea habló en su cuenta de Instagram dirigiéndose directamente a los simpatizantes del Rojo y les trajo noticias poco alentadoras respecto a lo que tiene que ver con los rendimientos que ofrece Mercado Pago y la posibilidad de activarlos.

Santi Maratea-Independiente.png

“¿Por qué todavía no estamos haciendo rendir la plata? Porque no podemos. Lo primero que tienen que entender los que no lo entienden es que yo en la cuenta de Mercado Pago que tengo abierta no puedo hacer rendir el dinero como si lo tuviera en mi cuenta personal porque es un fideicomiso, es diferente. Se necesitan autorizaciones”, aclaró el influencer.

Es por eso que mientras él se encuentra afrontando distintas reuniones para lograr conseguir estas autorizaciones, los hinchas pierden día a día más de 1,4 millones de pesos y la posibilidad de acelerar los pasos para alcanzar el monto de la primera deuda a pagar que es de 5.700.000 de dólares al América de México.