La autopsia y las intensas tareas llevadas a cabo por parte del Ministerio Público Fiscal en el caso de Maira Castillo lograron constatar que la joven de 32 años se suicidó. Sin embargo, y por pedido de la familia, la fiscalía analiza una nueva línea de investigación con perspectiva de género que apunta a la instigación al suicidio, por lo que su ex pareja está en la mira.

Fuentes judiciales explicaron en diálogo con LM Cipolletti que toda la información recopilada -que ya fue presentada de manera correspondiente a la familia de la víctima- indica que el día que Maira falleció no había otra persona con ella en su casa. El análisis lo llevó a cabo Cecilia Zeoli, de la Unidad Operativa para la Investigación Fiscal.

"Una ventana que daba al comedor y otra a la habitación, ambas hacia el exterior, estaban con rejas. La puerta de ingreso principal estaba cerrada con llave del lado interno y también había otra puerta, en un depósito, que estaba cerrada con un mueble. Había una tercera ventana, de dos paños fijos, sin posibilidad de abertura", detalló Zoeli.

Además, determinaron que las lesiones que presentaba en su cuerpo eran producto de su intento por quitarse la vida, es decir que no se encontraron signos de criminalidad ni lesiones compatibles con algún tipo de acción de defensa o ataque. También aclararon que otras de las marcas visibles se produjeron luego de la autopsia, la cual se llevó a cabo en la Morgue Judicial de General Roca.

No obstante, y ante el pedido de la madre de Maira, la fiscalía investigará si se trata de un caso de instigación al suicidio, ya que su círculo familiar esta convencido de que la ex pareja la condujo a tomar la decisión. Cabe recordar que la joven, mamá de dos pequeños, había sufrido hechos de violencia de género y había denunciado a su ex en diciembre de 2019.

Para poder iniciar con esta nueva línea de investigación -la cual se llevará a cabo con perspectiva de género- deberán realizar una autopsia psicológica al cuerpo de Maira, que determinará cuál era su estado anímico y si podría haberse encontrado en una situación de vulnerabilidad.

En este momento también se está analizando la carta de despedida que dejó, que en este caso en particular es de gran valor para la investigación. Sobre ella se llevará a cabo la pericia caligráfica.

La madre de Maira y sus abogadas presentaron el chip y la tarjeta de memoria del celular para su envío a Viedma, como así también realizaron entrevistas a los amigos que estuvieron con ella la noche anterior y el vecino que dio aviso a la Policía.

La joven fue hallada sin vida en su casa el viernes 17 de julio pasadas las 18, en Cinco Saltos. En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística de dicha localidad y actualmente el caso quedó a cargo del fiscal Martín Pezzetta.