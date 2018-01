Cruzó la esquina sin frenar y provocó un choque múltiple

El insólito accidente se produjo cerca del mediodía en la esquina de Yrigoyen y Villegas, una zona de tránsito constante en la que no suele haber accidentes porque la cantidad de autos obliga a bajar la velocidad. Sin embargo, ayer no fue el caso y la conductora de una camioneta Ford Ecosport que circulaba por Yrigoyen no frenó, ni respetó la prioridad de paso de los autos que cruzaban por Villegas.

En plena encrucijada, la camioneta fue embestida por un Chevrolet Corsa y salió despedida, fuera de control.

Antes de detenerse, la camioneta embistió fuertemente un Renault Fluence -que a su vez rozó una camioneta municipal-, un Peugeot 208 y una camioneta Fiat Estrada que estaban estacionadas en la vereda sur, sin ocupantes a bordo.

La increíble escena provocó un gran susto y rápidamente se acercaron vecinos para asistir a las conductoras. Además, pidieron intervención de los empleados de la Municipalidad, que estaban a pocos metros de la escena.

La mujer que provocó el accidente bajó del auto muy nerviosa y tuvo que ser asistida durante varios minutos hasta poder calmarse, sentada en una silla sobre la vereda, mientras los curiosos sacaban fotos y filmaban los autos desparramados por la calle Yrigoyen.

En principio, trascendió que la mujer se había quedado sin frenos, pero esa versión fue desmentida. Se habría tratado, simplemente, de una maniobra imprudente muy habitual en las calles cipoleñas, donde muchos no respetan la prioridad de paso y simplemente cruzan las calles sin frenar cuando los autos de la derecha tienen que atravesar el pequeño badén de los pluviales.

Daños: No hubo heridos, pero seis autos resultaron con daños por la maniobra irregular.