La concejal opositora María Eugenia Villarroel Sánchez votó en contra de la aprobación del balance y cuestionó, una vez más, que el Ejecutivo lo haya presentado cerca de fin de año. “En Hacienda dicen que cumplieron los plazos, cuando no es así, en agosto la Contraloría ya había advertido que no pudo hacer las evaluaciones del balance, las memorias trimestrales y los estados de cuenta mes a mes porque no tenía la información”, aseguró.