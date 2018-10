Coronel espera contar con alguno de los tocados

El lateral izquierdo se sumó al grupo el lunes, después de una semana en la que se mantuvo al margen temiendo una lesión en su rodilla. Sin embargo, más allá de que la resonancia arrojó buenas noticias, el pampeano no se encuentra en plenitud.

Romero arrastra un golpe y como la idea es poner en cancha una formación de mucha presión al rival, lo quieren en plenitud. En los ensayos con pelota, su lugar lo ocupó Diego Aguirre. El neuquino llegó en la pretemporada a prueba. Tuvo el visto bueno de Víctor Zwenger y sobre todo de Germán Alecha para sumarse al plantel, pero luego no fue ni al banco de suplentes.

Sucede que el nuevo técnico del Albinegro, Gustavo Coronel, lo conoce muy bien. El 10 surgió deportivamente de Patagonia (el anterior club del DT) y luego emigró a Newell’s, donde llegó a integrar el plantel de Reserva.

Enganche por naturaleza, es un volante de mucho despliegue, que se puede adaptar también a presionar para recuperar la pelota y es una de las caras nuevas que al menos entre los relevos podría estar el fin de semana.

18 horas el domingo.

Contra Villa Mitre, como local, Cipo pone primera en las revanchas ante el conjunto de Bahía Blanca.

Exigencia máxima

Hoy, el Albinegro completará un nuevo doble turno. Jorge Casaprima le ha sumado estímulos a la preparación y los jugadores se han mantenido juntos durante muchas horas en los últimos días.

Aunque por la tarde se cumplirán rutinas con pelota, el once contra once será mañana. El tiempo lo permitiría, ya que la lluvia daría una tregua como para ir tomando las decisiones deportivas que por ahora Coronel sólo tiene en su mente y no ha querido que trasciendan. Más allá de los lesionados, Fernando de la Fuente se lo pierde por estar suspendido y es un verdadero dolor de cabeza para el círculo central. Gabriel Chironi y Juan Strak se repartieron funciones ante Independiente de Neuquén, alternando buenas y malas ante la vista de Coronel. Recuperar el mejor nivel de Chironi es otro de los grandes desafíos en esta nueva etapa.

Murió Varacka, ex técnico albinegro

José Varacka, ex técnico de Cipolletti en el viejo Nacional B, falleció ayer a los 86 años.

Surgido como mediocampista en Independiente, completó su trayectoria como jugador en la defensa central y vistió las camisetas de River y San Lorenzo en el país. La institución de Núñez pagó millones por él en una transferencia de gran repercusión.

Colo Colo de Chile y Miraflores de Perú completaron su ficha internacional, hasta que colgó los botines y se lanzó como entrenador en Gimnasia y Esgrima La Plata. En el Lobo tuvo tres ciclos diferentes.

En ese tren de búsqueda llegó al Alto Valle para el certamen de ascenso en la década del 80 y armó un equipo protagonista. Les dio continuidad a dos valores locales, Aníbal Iachetti y Pablo Parra, entre otros jugadores muy recordados.