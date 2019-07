Conocé al cipoleño que la rompe en las inferiores del Rojo de Avellaneda

“Fui a probarme al Ciclón una semana, quedé pero no me daban pensión. Igual iba a venirme a una paga pero surgió lo de Independiente y acá sí me daban todo. Así que no lo dudé y estoy feliz por cómo me tratan”, cuenta a LMN el prometedor defensor desde el predio de Villa Domínico, donde vive, entrena, juega…

nehuen independiente futbol2.jpg

El Rojo lo descubrió en uno de esos torneos tradicionales que los pibes de la zona que se destacan suelen disputar, cuando Nehuén ya había tenido alguna experiencia aislada y extraoficial en la Primera División de su amado Cipolletti.

“Llegué al club a fines de enero de este año, a través de un contacto de la selección de Río Negro. Fuimos a jugar en noviembre a La Araucanía 2018 en la región de Magallanes, en Chile y salimos campeones ganando 8 a 0 la final que se jugó en Punta Arenas ante Neuquén. Un contacto del entrenador le dijo que necesitaba un lateral izquierdo, le comentó de mí y así empezó todo”, relata quien admite “extrañar bastante” a sus dos hermanos (Benjamín y Ezequiel), a sus padres y familia.

nehuen independiente futbol3.jpg

“La última vez que fui a casa fue en semana santa. No tuve vacaciones en Reserva porque estaba entrenando con la quinta y ahora que a mí categoría le dan vacaciones, pasa al revés que estoy con la Reserva al mismo tiempo y no tendré libre. Calculo que hasta octubre, para el día de la madre ("mamá Cecilia me estará esperando si Dios quiere"), que no me darán permiso para viajar. Pero hay que seguir porque este es mi sueño, trabajo todos los días duros para ello”, explica el chico, de 18 años recién cumplidos, con la madurez de un grande.

nehuen independiente futbol0.jpg

Siempre lleva en el corazón a su querido albinegro. Para él ya era un sueño jugar en el Capataz. “Debuté en la Primera en la Copa Amistosa de Canal 10 del año pasado, con Zwenger de técnico, en La Visera. Soy de Cipolletti, juego de chico ahí, soy hincha, el club que me dio todo”, señala quien estuvo de alcanza pelotas en partidos que Independiente disputó en la Sudamericana.

Embed

Nehuén tiene dos grandes sueños que espera poder cumplir en el fútbol. “Uno es llegar a Primera en el Rojo. Y si no se da acá, con cualquier otro equipo. Y después llegar a la selección, jugar un mundial con la Argentina. Es el sueño de cualquier futbolista y voy a intentarlo”, avisa el y se ilusiona con emular a Nico Tragliáfico, un ex Independiente que juega en su puesto y acaba de ser titular en la Copa América.

Un apellido común, un jugador distinto. El pibe García apunta alto. ¡Que sigan los éxitos!

