Confirman que se inició la transmisión comunitaria

De momento, 17 provincias notificaron casos: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán, además de ciudad autónoma de Buenos Aires.

A su turno, Vizzoti afirmó que "se está iniciando la transmisión comunitaria" del coronavirus en "el AMBA ( Ciudad autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense), alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba". Agregó como la situación epidemiológica es diferente en las distintas provincias, "en este contexto uniforme de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, se está analizando qué acciones específicas se van a tomar en cada jurisdicción una vez que se salga de esta situación".

Contó asimismo que el domingo el ministro de Salud, Ginés González García encabezó la reunión del Consejo Federal de Salud con los ministros de ese área de las 24 jurisdicciones. "Todo el sistema de salud está trabajando para prepararse para la eventual situación del aumento del número de casos e internaciones para fortalecer el circuito de atención", remarcó la secretaria al tiempo que remarcó que desde la cartera de salud están "trabajando muy fuertemente en la compra centralizada de equipamiento para dar respuesta a esta situación".

"Otro eje clave de la reunión fue el diagnóstico de laboratorio. En ese sentido es muy importante aclarar que hay dos tipos de pruebas para este nuevo coronavirus. Una se llama PCR que busca partículas del virus y la otra es por anticuerpos. La que nosotros necesitamos en este momento es esta técnica de PCR que requiere un equipo y entrenamiento específico que es relevante para hacer el diagnóstico, la presencia del virus, qué es lo que define que se transmita o no y sobre todo en el momento del alta, hacer un control, para estar seguros que la persona no tiene más el virus y no lo transmite", explicó.

"En este momento epidemiológico en Argentina, la recomendación es esta técnica", insistió. "Pero en este contexto la PCR no es como la vacuna antigripal que se distribuye y se aplica la misma vacuna a toda la población. Acá cada laboratorio puede tener una máquina diferente que requiere algún kit diferente y ese es el desafío en relación a la descentralización de (la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) Malbrán. Ya se ha descentralizado en varias jurisdicciones. El 27 de marzo están llegando kits que son válidos para el resto y se va a seguir descentralizando", subrayó Vizzotti.

En cuanto a la otra modalidad de prueba, denominada kit rápido, que detecta anticuerpos, expresó: "Cuando uno tiene contacto con un virus o una bacteria, el organismo genera anticuerpos, pero tarda alrededor de cinco días para hacer. Entonces lo que nos va a decir esta técnica es si estuvimos en contacto o no con el coronavirus, pero no nos va a ayudar para saber si lo portamos y si lo transmitimos", argumentó.

Vizzotti hizo hincapié en las dificultades que están teniendo para hacer cumplir la cuarentena en relación a las personas que requieren aislamiento social y aquellas que llegan de viaje. "Por eso desde el equipo de salud mental y adicciones se está trabajando fuertemente para generar recomendaciones y acompañar a la población que está en esta situación", dijo antes de presentar a un especialista para que hable del tema.

