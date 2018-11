Desde Boca dejaron entrever que se presentarán al encuentro, aunque el camino de la apelación continuará su rumbo. Después de una reunión con Guillermo Barros Schelotto y el plantel, Daniel Angelici expuso cuáles serían los riesgos de nos presentarse al partido en caso que más adelante el Tribunal de Apelaciones de la Conmebol o, en caso de llegar, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés).

En ese caso, el club podría afrontar una descalificación o una sanción severa a futuro y por eso la Superfinal sí o sí se disputará, aunque no es seguro que no haya una vuelta de tuerca más adelante que vuelva a cambiar el panorama. El Xeneize jugaría bajo protesta, pero retrocedió en su postura de no presentarse.

La decisión de la Conmebol fue dada a conocer al mismo tiempo que el Tribunal de Disciplina fallara que no había motivos para quitarle los puntos a River.

Ahora, Boca tendrá la posibilidad de apelar en dos instancias superiores, aunque no podría dejar de jugar la final ante la posibilidad de que la justicia deportiva no lo acompañe.

