Con el traje de La Casa de Papel, De la Serna hizo una dura crítica al Gobierno

No es la primera vez que De la Serna manifiesta una crítica a la gestión de Cambiemos. "No comparto con sus políticas para nada. No adhiero en absolutamente nada. Me parece muy triste, muy doloroso lo que está pasando", sentenció en 2017 durante una nota con la AM 1030.

Según un informe elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, en los tres años del gobierno de Mauricio Macri se tomó más deuda que en diez años de gestión de Carlos Saúl Menem y casi se duplicó lo contraído durante los últimos 10 años de kirchnerismo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó en febrero de 2019 que la proporción de la deuda pública argentina alcanzó el 77,4% del Producto Bruto Interno (PBI) a mediados del año pasado, cuando en 2015 ese porcentaje era del 53,3%.

