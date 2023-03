Cómo descubrió Natalia Fava las infidelidades de Santiago Almeyda

En el año 2001 Natalia Fava y Santiago Almeyda participaron de la primera emisión de Gran Hermano . No lograron ganar el reality pero encontraron el amor adentro de la casa más famosa del país. Poco después se casaron. Tuvieron una intermitente carrera en el espectáculo. Ella como modelo y vedette. Él, como modelo y con participaciones diversas en teatro y televisión.

"Esta mujer estaba en la falda de Santiago Almeyda cuando Natalia Fava irrumpe en el local. Y tras cartón destruye el local. Hace un escándalo mayúsculo, con consecuencias físicas", dijo Rodrigo Lussich.

ASÍ DESCUBRIÓ NATALIA FAVA LAS INFIDELIDADES DE SANTIAGO ALMEYDA.mp4 En Socios del Espectáculo revelaron cómo se enteró Natalia Fava de las infidelidades de Santiago Almeyda.

"Ella vuelve de Mar del Plata por sorpresa, Va al local y rompe todo. A partir de ahí ocurre una carrera vertiginosa de Natalia Fava donde concreta su separación. Cambia las cerraduras de su casa, le embala toda la ropa, se la lleva a la casa de la madre. Se separa y no lo vuelve a ver nunca más", relató Adrián Pallares.

El periodista también aseguró que Fava está muy agradecida de que los clientes presentes en el local no la hubieran filmado en medio de esa crisis de nervios. Y contó que "ella se dio cuenta de que las primeras infidelidades de Santiago tuvieron que ver con su compañera de Patinando por un Sueño en 2008. A esta época se remontan las primeras sospechas"

Tras la crisis de nervios, además de armarle la valija, Fava decidió revisar la computadora. "Dicen que encontró cosas no de hoy, históricas. A lo Fede Bal. Me dicen que imprimió todo... Ahora lo está procesando, pero ojo que algún día, cuando vuelva a los medios, que no haga público todo este material", reveló Virginia Gallardo que le habrían confiado amigos en común.

A mediados de octubre Natalia y Santiago habían sido convocados para participar de La Noche de los Ex de Gran Hermano, donde están algunos compañeros suyos de la primera edición, como Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza. Pero ella no aceptó. No se quiere ni cruzar con él porque, como dijo Lussich, "es un depredador sexual. Un tipo que le ha metido los cuernos a diestra y siniestra".