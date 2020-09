Comienza la excavación en La Visera de cemento

El viernes, la semana se cerró con el trabajo del topógrafo, clave para marcar los trabajos a realizar con la excavación que se pondrá en marcha esta semana, mientras la venta de césped natural ha ingresado en una meseta, esperable, pero que motivará nuevas acciones promocionales para no detenerla.

Son 800 metros cuadrados ($1.600.000) los que ya se han repartido entre hinchas, clubes rivales, socios, comerciantes y diferentes grupos futboleros que se han organizado para contribuir a la causa.

La nueva meta son los 1.000, lo que permitiría contar con un piso de 2 millones de pesos que entregarían mayor tranquilidad de cara al tramo más grato de la obra.

Hasta el momento, desde el 10 de agosto, todo ha sido destrucción en el estadio. Pero el grupo de trabajo entiende que cuando se comiencen las instalaciones del riego (todo automatizado), servirá con impulso a la parte final. Para ello, además de las redes sociales, en los últimos días han aparido spots en diferentes emisoras de la región, entre otras iniciativas.

Se mantiene la posibilidad de colaborar económicamente de manera personal en la secretaría del club, también por internet a través de la plataforma Mercado pago o contactando a algunos de los colaboradores que recorren la región con los cupones correspondientes.

-> En el predio, semillas

Al mismo tiempo, en todo el predio del Albinegro en la zona rural (ex Banco Nación), se han sembrado tres espacios de entrenamiento. En el campo de juego principal, el que posee vestuarios y el alambrado perimetral no se descarta que el primer equipo sea local en algún cruce oficial, si es que no se llega a terminar a La Visera.

Además, hay una cancha nueva totalmente nueva sembrada en la parte posterior y también se apostó al verde en el cuadro en el que practicaba el rugby. Debido a esta, la vuelta de la escuelita de fútbol(mayores de 10 años) se planteó en el sintético de la cancha de hockey en el otro extremo, en la Isla Jordán.

La semana pasada fueron los primeros días de la vuelta, que se concretó con normalidad y repartidos en tres turnos de 8 jugadores cada uno. Todos deben presentarse con una declaración jurada de salud firmada por sus padres, acompañada de una serie de datos personales para utilizar en caso que se registre algún contagio positivo.

-> Sin convocar a los jugadores

El fútbol de Cipolletti sigue sin convocar para entrenar a los planteles de fútbol de divisiones inferiores.

El Club ya está trabajando con los juveniles de básquet bajo la modalidad de distanciamiento social, pero en medio de la pandemia también decidió cortar a todos los profes de las formativas, incluso hasta la primera de la Liga Confluencia, donde se encontraba trabajando Germán Alecha.

Por el lado de los nombres con contrato profesional del último pantel del Federal A, también extienden rutinas por su propia cuenta y sin precisiones respecto a una posible vuelta en los próximos días.