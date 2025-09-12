Viernes de primavera: cuánto sube la temperatura en Cipolletti

El pronóstico anticipa buen tiempo en Cipolletti y la zona del Alto Valle. Aunque también se espera que esté ventoso.

El pronóstico para el Alto Valle indica que ascenderá la temperatura para este viernes.

El buen tiempo predominará en Cipolletti tanto este viernes como este primer fin de semana de septiembre. El pronóstico anticipa un ascenso de la temperatura especialmente este viernes, pero que se mantendrá en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa para este viernes una jornada templada y ventosa en Cipolletti y la zona de influencia. Por la madrugada el cielo estará algo nublado con una temperatura que arrancará en 9 grados y viento leve proveniente del sector noroeste. No variará demasiado en horas de la mañana, dado que la temperatura ascenderá a los 10 grados bajo un cielo algo nublado y viento de hasta 22 kilómetros por hora.

Para la tarde la temperatura alcanzará los 26 grados de máxima, anticipando la primavera. El cielo pasará a estar nublado y el viento irá de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Hacia la noche seguirá nublado, sin precipitaciones a la vista, pero con una temperatura que descenderá a los 16 grados, mientras que el viento alcanzará los 41 kilómetros por hora y las ráfagas rondarán los 50 kilómetros por hora.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que se registrará un ascenso de la temperatura en la zona. Mientras que en la cordillera habrá nubosidad variable. Anticipa que mejorarán las condiciones.

Durante el día estará mayormente cubierto, con una temperatura que alcanzará los 27 grados de máxima, habrá viento de 36 kilómetros por hora y ráfagas de 47 kilómetros por hora. En tanto que, por la noche prevé que siga mayormente cubierto, pero que la temperatura descienda a los 5 grados con viento de 35 kilómetros por hora y ráfagas de 56 kilómetros por hora del sector sudeste.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El SMN pronosticó para este inicio de fin de semana en Cipolletti una jornada templada, aunque muy ventosa. Por la madrugada estará mayormente nublado con una temperatura de 10 grados y viento en ascenso. Soplará fuerte, hasta 41 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En la mañana la temperatura descenderá a los 9 grados con viento de leve a moderado y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Ya por la tarde la temperatura llegará a los 21 grados bajo un cielo mayormente nublado y viento de leve a moderado. Se esperan ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora en la región, que se extenderá hacia la noche.

La AIC anticipó para el sábado que será un día soleado con una máxima de 19 grados y viento de 42 kilómetros por hora y ráfagas de 58 kilómetros por hora. Para la noche pronosticó que estará mayormente cubierto con viento de 45 kilómetros por hora y ráfagas de 52 kilómetros por hora.

En cambio, el domingo estará templado, no se registrará viento y la temperatura andará entre los 9 y los 19 grados.