El último adiós a Hugo Rimmele: los emotivos mensajes en redes sociales
El ingeniero que dedicó su vida a edificar Cipolletti, también ejerció la docencia. La despedida en redes de su familia, alumnos y dirigentes políticos.
La comunidad de Cipolletti despidió al ingeniero Hugo Rimmele, que falleció a la edad de 81 años durante la tarde de este jueves. Su familia, estudiantes y dirigentes políticos se despidieron del ilustre vecino a través de publicaciones en redes sociales.
Durante más de medio siglo, calculó, proyectó y dirigió más de 200.000 metros cuadrados de construcciones y fue profesor de más de cinco mil alumnos. El ingeniero fue el responsable de la construcción de emblemáticos edificios como el Torino de diez pisos, la torre que posibilitó la radicación de la empresa Hidronor y el Hotel del Comahue en Neuquén capital.
El intendente Rodrigo Buteler, dedicó una emotiva despedida en redes sociales en dónde ponderó el rol del ingeniero para la modernización de la ciudad a través de edificaciones en altura.
“Con profundo pesar despedimos al ingeniero Hugo Rimmele. Un referente para Cipolletti y todo el Alto Valle, que dejó una huella imborrable a través de su trabajo, su compromiso y su visión de futuro. Hugo dedicó su vida a proyectar y ejecutar obras fundamentales que marcaron el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y la región” indicó Buteler.
“Su aporte como ingeniero y su vocación por el servicio público serán recordados por generaciones. Desde la municipalidad a sus seres queridos en este doloroso momento, con el reconocimiento y el respeto hacia quien fue protagonista de la historia local y regional” agregó el jefe comunal.
El ingeniero también dedicó su vida a la docencia, donde ejerció como profesor en el Colegio Manuel Belgrano en el que más de 5.000 alumnos asistieron a sus clases.
Doris Fernández, al parecer una alumna del ingeniero, se despidió en redes sociales: “Fue profe en el secundario, una gran persona. QEPD”.
“Uhhh, fue mi profe en el Manuel Belgrano. Amoroso!!!. Los mejores recuerdos. Abrazos a la familia” expresó Mabel Varela en una publicación en la red social facebook.
Por otra parte, Laura Hilda García expresó sus condolencias a la familia con un mensaje en las redes. “Q.E.P.D mis condolencias a la familia” manifestó.
