El último adiós a Hugo Rimmele: los emotivos mensajes en redes sociales

El ingeniero que dedicó su vida a edificar Cipolletti, también ejerció la docencia. La despedida en redes de su familia, alumnos y dirigentes políticos.

La comunidad de Cipolletti despidió al ingeniero Hugo Rimmele , que falleció a la edad de 81 años durante la tarde de este jueves. Su familia, estudiantes y dirigentes políticos se despidieron del ilustre vecino a través de publicaciones en redes sociales.

Durante más de medio siglo, calculó, proyectó y dirigió más de 200.000 metros cuadrados de construcciones y fue profesor de más de cinco mil alumnos . El ingeniero fue el responsable de la construcción de emblemáticos edificios como el Torino de diez pisos, la torre que posibilitó la radicación de la empresa Hidronor y el Hotel del Comahue en Neuquén capital .

El intendente Rodrigo Buteler, dedicó una emotiva despedida en redes sociales en dónde ponderó el rol del ingeniero para la modernización de la ciudad a través de edificaciones en altura .

HASTA SIEMPRE ING HUGO RIMMELE.



Con profundo pesar despedimos al ingeniero Hugo Rimmele.

Un referente para Cipolletti y todo el Alto Valle, que dejó una huella imborrable a través de su trabajo, su compromiso y su visión de futuro.

— Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) September 11, 2025

“Su aporte como ingeniero y su vocación por el servicio público serán recordados por generaciones. Desde la municipalidad a sus seres queridos en este doloroso momento, con el reconocimiento y el respeto hacia quien fue protagonista de la historia local y regional” agregó el jefe comunal.

El ingeniero también dedicó su vida a la docencia, donde ejerció como profesor en el Colegio Manuel Belgrano en el que más de 5.000 alumnos asistieron a sus clases.

Rimmele fue docente del Colegio Manuel Belgrano en el que más de 5.000 alumnos asistieron a sus clases.

Doris Fernández, al parecer una alumna del ingeniero, se despidió en redes sociales: “Fue profe en el secundario, una gran persona. QEPD”.

El ingeniero Rimmele también estuvo a cargo de la construcción de la sidrera La Victoria.

“Uhhh, fue mi profe en el Manuel Belgrano. Amoroso!!!. Los mejores recuerdos. Abrazos a la familia” expresó Mabel Varela en una publicación en la red social facebook.

Por otra parte, Laura Hilda García expresó sus condolencias a la familia con un mensaje en las redes. “Q.E.P.D mis condolencias a la familia” manifestó.