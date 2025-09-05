Qué reveló la autopsia de la mujer encontrada en un canal de Cipolletti

Fiscalía confirmó la causa de muerte de Norma Gatica, la mujer de 63 años hallada en inmediaciones de la Terminal de ómnibus.

Los referentes del Ministerio Público Fiscal se reunieron esta mañana con los familiares de Norma Beatriz Gatica , la mujer que fue hallada sin vida el martes en un canal de riego de la calle Pacheco en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Cipolletti. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y se descartó la intervención de terceras personas .

Durante el encuentro participó el médico del Cuerpo de Investigación Forense que realizó la autopsia para informar los resultados y disipar las dudas de la familia de la mujer. El médico explicó que la causa del deceso fue por asfixia por sumersión y que las bajas temperaturas del agua le provocaron un shock de hipotermia que generó la pérdida inmediata de vida.

Por su parte, el fiscal a cargo descartó la intervención de terceras personas . La mujer había abandonado su domicilio a la una de la madrugada del viernes 29 de agosto y luego de buscarla en diversos lugares, los familiares realizaron la denuncia a las 20 horas de ese mismo día .

En el marco de la investigación, se analizaron los registros de tres cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de la ciudad. El video registró el momento en el que dejó su vivienda y comenzó su recorrido sola. Otra cámara de seguridad recuperada el lunes, reconstruyó el camino recorrido y permitió verificar que en ese horario un cuerpo era arrastrado por la corriente en el canal donde fue encontrada.

norma gatica El video registró el momento en el que dejó su vivienda y comenzó su recorrido sola. Gentileza

Durante el fin de semana, en el marco de la búsqueda de la mujer, Fiscalía dispuso un amplio operativo con la intervención de todos los organismos de prevención e investigación de la Policía de Río Negro con la participación de la División de canes.

Los rastrillajes se realizaron en distintas zonas urbanas y rurales de Cipolletti. Mientras que en el domicilio de la mujer se realizaron pericias en busca de rastros que aportarán a la investigación. También se llevaron adelante entrevistas a familiares, amigos y allegados, lo que permitió ampliar la búsqueda a localidades cercanas.

norma gatica (1) Fiscalía dispuso un amplio operativo con la intervención de todos los organismos de prevención e investigación de la Policía de Río Negro con la participación de la División de canes. Gentileza

El hallazgo del cuerpo

El martes 2 de septiembre al mediodía se vivieron momentos de conmoción en Cipolletti cuando personal policial confirmó el hallazgo de un cuerpo en un canal de riego secundario cercano a la terminal de ómnibus, sobre la calle Pacheco. Poco después se constató que se trataba de Norma Gatica, quien estaba desaparecida desde el viernes 29 de agosto.

El fiscal interviniente explicó que el hallazgo se produjo tras un rastrillaje en la zona con canes especializados. En el operativo fue necesario remover residuos acumulados en el agua que complicaban la búsqueda. Una vez recuperado el cuerpo, se notificó a la familia de la vecina.

E.C.P CUERPO NORMA GATICA (26) La mujer que fue hallada sin vida el martes en un canal de riego de la calle Pacheco en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Cipolletti. Estefania Petrella

La investigación desde la denuncia

La desaparición de Gatica fue denunciada el viernes por sus familiares, lo que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda. La policía realizó varios rastrillajes, relevó imágenes de cámaras de seguridad y entrevistó a familiares y allegados. También se tomaron rastros en la vivienda de la mujer.

E.C.P CUERPO NORMA GATICA (39) El médico explicó que la causa del deceso fue por asfixia por sumersión y que las bajas temperaturas del agua le provocaron un shock de hipotermia que generó la pérdida inmediata de vida. Estefania Petrella

Incluso, por testimonios recogidos, las tareas se extendieron hasta la ciudad de General Roca. La Brigada de Investigaciones analizó imágenes del sistema de monitoreo urbano y del 911, mientras que el Gabinete de Criminalística registró evidencias fotográficas.