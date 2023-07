Lanzan el nuevo Consejo de Seguridad Ciudadana

Todavía no han sido designadas las personas que ocuparán cargos en la conducción, pero ha sido nombrado como vocero para la actual etapa el dirigente Aldo Mildemberg, de larga trayectoria en el tema de la seguridad, habiendo participado en el pasado en diversas instancias sobre el particular.

Alrededor de una docena de entidades estuvieron en el reimpulso del Consejo, entre las que se cuentan, junto a la CIC, el Centro de Policías Retirados de Río Negro, el Rotary Club Cipolletti Comahue, el Rotary Club Cipolletti, el Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste, el Colegio Médico, el Colegio de Egresados Ciencias Económicas, el Tiro Club, el Círculo Italiano, la Federación de Panaderos y el Club de Leones, que no estuvo presente, pero que mandó su adhesión y respaldo lo resuelto.

“Hicimos una primera asamblea, en la que las instituciones decidieron constituir nuevamente el Consejo de Seguridad Ciudadana”, expresó Mildemberg, quien agregó que la próxima reunión será dentro de unos días. Entonces se procederá a designar la Comisión Directiva.

Pero la institución ya “ha quedado integrada y mañana (por hoy) vamos a concurrir al Concejo Deliberante para entregarle una copia del acta que hicimos con instituciones importantes de la ciudad”.

“Creemos que lo que está pasando con la seguridad es muy complejo, no se si lo tildaría de grave, pero es un problema que hay que solucionarlo. Nos parecía que en las instituciones no podíamos estar ajenos a esta situación”, enfatizó.

La futura directiva la conformarán 12 instituciones, pero “las puertas están abiertas. Queremos seguir sumando más. De hecho, ya nos han llamado de varias y nos han dicho que en la próxima asamblea se van a sumar. Creo que vamos a ser muchas más”.

Para colaborar activamente

El vocero del nuevo Consejo de Seguridad Ciudadana, Aldo Mildemberg, indicó que el organismo estará integrado por instituciones y no por personas, por lo que si no puede concurrir determinado dirigente podrá hacerlo otro miembro de la entidad de que se trate. Así, se asegurará la participación siempre. Además, expresó que “nuestra preocupación no es solamente por policías y patrulleros. Tenemos muchos temas a tratar en el tema de seguridad. Hay un montón de temas de los que ya hablamos. Queremos colaborar, queremos estar, queremos acercar proyectos, queremos acercarles a los distintos estamentos gubernamentales la preocupación que tiene la sociedad” por la inseguridad.