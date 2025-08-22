Fin de semana en la ciudad: ¿cuál es la agenda?
La agenda cultural de Cipolletti llega con opciones para todos los gustos, cine, teatro, baile y música gratuita en distintos escenarios.
La ciudad se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas culturales y artísticas para todos los gustos. Desde teatro y danza hasta cine y conciertos gratuitos, el calendario ofrece opciones para disfrutar en familia o con amigos.
Viernes 22: teatro y cine
La cartelera arranca con la obra “Chicos católicos, apostólicos y romanos”, que se presentará el viernes 22 de agosto a las 21 en el Centro Cultural Roberto Abel. Con entradas a $12 mil, la pieza teatral propone un relato en tono de absurdo y grotesco que combina humor y crítica social. La historia comienza con la llegada de un ángel encarnado en el portero de una escuela, quien debe convencer a cuatro alumnos de tomar la Primera Comunión. A partir de allí, los diálogos entre estudiantes y maestros abordan dudas sobre religión, sexualidad y tabúes, pero también problemáticas actuales como la discriminación, la mala educación y las censuras que nacen del miedo.
La pantalla grande también tendrá movimiento en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC). Allí se proyectará la comedia argentina “Homo Argentum”, una mirada divertida sobre la vida cotidiana y las contradicciones de un hombre común. La película podrá verse el viernes, sábado y domingo a las 20:30, y el miércoles 27 a las 18.
En paralelo, el ciclo de cine INCAA suma la propuesta infantil “Tony, Shelly y la linterna mágica”, que se proyectará el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 18. La historia narra la amistad de un niño cuyo cuerpo brilla como una linterna y su vecina, con quien vivirá una mágica aventura.
Sábado 23: música, baile y cine
El sábado será el turno de una nueva edición del Ciclo de Sociales Cipoleños, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. Desde las 19, el público podrá participar de clases de salsa dictadas por Pablo y Vale, de bachata ladies a cargo de Rox Vázquez y disfrutar del show de Mambo Swing Ladies. La musicalización estará a cargo de Faby Sánchez y habrá buffet disponible. La entrada tiene un valor de $6.000.
Además, continúan las funciones de cine con las proyecciones de “Homo Argentum” y “Tony, Shelly y la linterna mágica”, manteniendo la variedad de géneros para grandes y chicos.
Domingo 24: ensambles y orquestas
El domingo la música tomará protagonismo en dos escenarios de la ciudad. A las 19, el Complejo Cultural Cipolletti recibirá al Ensamble Iniciación Orquestal del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Se trata de un proyecto que nació en 2020 y que reúne a jóvenes de entre 10 y 17 años. La entrada será libre y gratuita, en una oportunidad para conocer a las nuevas generaciones de músicos en formación.
Luego, a las 20, la Orquesta Característica Nuevos Aires se presentará en la Escuela Municipal de Música (Fernández Oro 787). Con entrada libre y gratuita, el grupo ofrecerá un repertorio inspirado en la tradición popular argentina, en una velada que promete cercanía y calidez.
Con teatro crítico y desopilante, cine nacional e internacional, clases de baile, música juvenil y orquestas populares, Cipolletti vive un fin de semana en el que la cultura ocupa el centro de la escena. Las propuestas invitan a acercarse a los espacios locales, compartir en comunidad y disfrutar de artistas que enriquecen la agenda cultural de la ciudad.
