Fin de semana en la ciudad: ¿cuál es la agenda?

Las propuestas teatrales y culturales en espacios cerrados, son las opciones para el fin de semana en Cipolletti.

La ciudad se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas culturales y artísticas para todos los gustos. Desde teatro y danza hasta cine y conciertos gratuitos, el calendario ofrece opciones para disfrutar en familia o con amigos.

La cartelera arranca con la obra “Chicos católicos, apostólicos y romanos” , que se presentará el viernes 22 de agosto a las 21 en el Centro Cultural Roberto Abel . Con entradas a $12 mil , la pieza teatral propone un relato en tono de absurdo y grotesco que combina humor y crítica social. La historia comienza con la llegada de un ángel encarnado en el portero de una escuela, quien debe convencer a cuatro alumnos de tomar la Primera Comunión. A partir de allí, los diálogos entre estudiantes y maestros abordan dudas sobre religión, sexualidad y tabúes, pero también problemáticas actuales como la discriminación, la mala educación y las censuras que nacen del miedo.

La pantalla grande también tendrá movimiento en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) . Allí se proyectará la comedia argentina “Homo Argentum” , una mirada divertida sobre la vida cotidiana y las contradicciones de un hombre común. La película podrá verse el viernes, sábado y domingo a las 20:30, y el miércoles 27 a las 18 .

En paralelo, el ciclo de cine INCAA suma la propuesta infantil “Tony, Shelly y la linterna mágica”, que se proyectará el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 18. La historia narra la amistad de un niño cuyo cuerpo brilla como una linterna y su vecina, con quien vivirá una mágica aventura.

cartelera homo argentum

Sábado 23: música, baile y cine

El sábado será el turno de una nueva edición del Ciclo de Sociales Cipoleños, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. Desde las 19, el público podrá participar de clases de salsa dictadas por Pablo y Vale, de bachata ladies a cargo de Rox Vázquez y disfrutar del show de Mambo Swing Ladies. La musicalización estará a cargo de Faby Sánchez y habrá buffet disponible. La entrada tiene un valor de $6.000.

Además, continúan las funciones de cine con las proyecciones de “Homo Argentum” y “Tony, Shelly y la linterna mágica”, manteniendo la variedad de géneros para grandes y chicos.

Baile Cipolletti El Ciclo Sociales Cipoleños, un clásico cada fin de semana. Archivo

Domingo 24: ensambles y orquestas

El domingo la música tomará protagonismo en dos escenarios de la ciudad. A las 19, el Complejo Cultural Cipolletti recibirá al Ensamble Iniciación Orquestal del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Se trata de un proyecto que nació en 2020 y que reúne a jóvenes de entre 10 y 17 años. La entrada será libre y gratuita, en una oportunidad para conocer a las nuevas generaciones de músicos en formación.

Luego, a las 20, la Orquesta Característica Nuevos Aires se presentará en la Escuela Municipal de Música (Fernández Oro 787). Con entrada libre y gratuita, el grupo ofrecerá un repertorio inspirado en la tradición popular argentina, en una velada que promete cercanía y calidez.

Con teatro crítico y desopilante, cine nacional e internacional, clases de baile, música juvenil y orquestas populares, Cipolletti vive un fin de semana en el que la cultura ocupa el centro de la escena. Las propuestas invitan a acercarse a los espacios locales, compartir en comunidad y disfrutar de artistas que enriquecen la agenda cultural de la ciudad.