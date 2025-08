Continúa la polémica por la huerta comunitaria de Cipolletti

La chacra en la que funciona hace 25 años en La Falda fue vendida. El Municipio cederá un espacio en la Isla Jordán, pero los huerteros ratificaron que no quieren el traslado.

La huerta comunitaria de Cipolletti debe dejar su actual espacio, en el que tiene 25 años de historia. La medida no tiene vuelta atrás, porque el predio fue vendido. Ante la sorpresa, los huerteros reclamaron una alternativa al Municipio, pero la decisión del Ejecutivo no los dejó conformes: ratificaron que no irán a la nueva ubicación.