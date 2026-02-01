Cómo estará el clima este domingo en el Alto Valle: ¿Y la tormenta?

El calor parece persistir y se diluye la posibilidad de lluvias. En la Costa bajó la temperatura. También en la Cordillera, donde además se anuncian lluvias, clave en la lucha contra los incendios.

Un domingo caluroso se registrará en la zona del Alto Valle , aunque no tan intenso como el sábado. La máxima llegará a los 34º anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, con cielo p arcialmente nublado durante toda la jornada. El viento estará calmo, aunque al anochecer podrían aparecer ráfagas de hasta 59 km/h.

El pronóstico excluye la posibilidad de tormentas , como las que se produjeron en los últimos días en buena parte de la región, generando múltiples inconvenientes . De hecho, el área quedó fuera del Sistema de Alerta Temprana en la que estuvo incluida.

A partir del martes comenzará a observarse un paulatino descenso de la temperatura, hasta llegar a los 25º el jueves. Luego habrá un nuevo repunte.

La mala noticia es para los miles de turistas disfrutan de las playas de la Costa Atlántica rionegrina o se están preparando para viajar.

Para este domingo tanto en Las Grutas como en San Antonio y Viedma se esperaban lluvias por la mañana y clima fresco. La máxima marcará a penas 23º y el cielo estará mayormente nublado con vientos de hasta 31 km/h y ráfagas de 59. El lunes se sentirá algo más el calor, con una máxima de 31, aunque será pasajero, porque después del martes el termómetro no superará los 25º con posibles chaparrones ese mismo día.

Alivio: lluvia en la Cordillera

En la zona cordillerana también se sentirá una notable baja de la temperatura y lluvias en Bariloche y El Bolsón. Es un grato y esperado anuncio, dado que favorecerá la lucha contra los incendios forestales que están causando un desastre tanto en Río Negro como en Chubut.

El domingo la máxima trepará hasta los 26º. Pero el lunes caerá a 18 con lluvias aisladas durante todo el día. Las mismas condiciones se mantendrán hasta el viernes.

En tanto que en Maquinchao, en la Línea Sur provincial, se espera una máxima de 29º y problables chaparrones durante la tarde con ráfagas de viento que podrían llegar a los 59km/h. El lunes habrá un descenso de calor -26º-, pero aparecería el viento con una máxima de 59 km/h, pero con ráfagas de hasta 87. Mejorará el panorama con la caída de la noche, momento en que caería un chaparrón aislado. En los días siguientes la temperatura continuará en descenso, hasta tocar los 20º, con posibles lluvias.