Ciro, la historia del perro sin orejas, que lleva 150 días esperando ser adoptado

Tiene entre 7 y 8 años. Fue rescatado luego de un allanamiento en una casa en Cipolletti.

La historia de Ciro, el perro sin orejas que espera una familia hace 150 días

En el Alto Valle, cientos de animales esperan una familia. El abandono y la falta de adopciones responsables son nuestra realidad. Por ello, en Depende del Viento te invitamos a mirar más allá de las apariencias y sumarte a una causa que transforma: la adopción responsable . Todos los miércoles de 12 a 14 una nueva historia en nuestro canal de Youtube .

Ciro tiene entre 7 y 8 años. Está castrado y vacunado . Fue rescatado junto a otros 21 perritos en un allanamiento realizado en una casa en Cipolletti donde estaba en pésimas condiciones. Hoy, la vida le da una oportunidad de tener una familia que lo mime, que le de amor y que le devuelva la felicidad que otros durante mucho tiempo le hicieron perder.

Lleva 150 días esperando la llegada de esa persona que le puede cambiar su vida por completo. Ciro perdió sus dos orejas, quizás por algún enfrentamiento con otros perros o por la crueldad humana.

Embed - Buscamos familia para Ciro, un perrito sin orejas que busca una casa que le cambie la vida

Aunque se cree un caniche, así lo dicen las chicas de Funpabia, es un negrito grandote que ama los mimos, le encanta jugar y se lleva muy bien con los humanos.

Él sigue esperando la oportunidad de tener una familia humana para jugar y para recibir las miles de caricias que perdió durante tanto tiempo.

Lamentablemente, nadie pregunta por él.

Ciro hoy recibe el amor de sus cuidadores del refugio Funpabia (Fundación Patagónica para el Bienestar Animal) que funciona en el barrio La Falda en Cipolletti. Allí está Ciro y más de 30 perros que buscan un hogar.

¿Querés conocerlo? Escribile a @funpabiacipolletti en Instagram y en Facebook.