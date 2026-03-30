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Atención Cipolletti: así funcionarán la recolección de basura y el cementerio en Semana Santa

Habrá cambios por los feriados: qué pasa con la basura, el cementerio y el basural. Mirá todos los detalles antes de organizarte.

Desde la Municipalidad de Cipolletti informaron cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana largo. Foto: Gentileza.

Desde la Municipalidad de Cipolletti informaron cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana largo. Foto: Gentileza.

Durante los feriados por Semana Santa y el 2 de abril, la recolección de residuos en Cipolletti se realizará con normalidad en los horarios habituales.

Desde el Municipio recordaron que se mantiene la modalidad vigente: los sábados por la noche no hay servicio, como ocurre regularmente.

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Horarios del cementerio local

El cementerio de la ciudad abrirá sus puertas en horarios especiales durante los feriados:

  • Jueves 2 de abril: de 9 a 17

  • Viernes 3 de abril: de 9 a 17

Se recomienda a los vecinos tener en cuenta estos horarios al momento de planificar visitas.

El basural permanecerá cerrado

Un dato clave: el basural municipal no abrirá sus puertas el viernes 3 de abril, por lo que se solicita a la comunidad organizar con anticipación la disposición de residuos.

Canales de contacto ante emergencias

Ante cualquier situación urgente, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Atención al 109.

También se encuentra disponible la web oficial del Municipio para más información.

Antes de salir, mirá estos cambios

Los feriados modifican rutinas y servicios. Para evitar contratiempos, es clave conocer qué funciona y qué no en la ciudad.

Revisá toda la información y organizate con tiempo para evitar inconvenientes durante Semana Santa.

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