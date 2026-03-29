Semana Santa: el significado oculto detrás del gesto más conocido del Domingo de Ramos

La celebración marca el inicio de la Semana Santa y combina un símbolo de fe muy conocido con un mensaje que muchos desconocen.

El Domingo de Ramos es una jornada única dentro de la tradición cristiana. Foto: Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pintada por Giotto.

El Domingo de Ramos abre la Semana Santa en el calendario cristiano y recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén.

Según los Evangelios , fue recibido por una multitud que agitaba palmas y ramas de olivo, en una escena cargada de simbolismo que se mantiene viva hasta hoy.

Uno de los momentos más representativos de la jornada es la bendición de los ramos .

Este gesto tiene su origen en aquel recibimiento a Jesús, quien ingresó montado en un burro, en señal de humildad, lejos de la imagen de poder de los reyes de la época.

Hoy, los fieles llevan esos ramos a sus casas como símbolo de protección y fe.

Qué pasa durante la misa

La misa del Domingo de Ramos tiene características especiales que la diferencian de otras celebraciones.

En muchos templos se realiza una procesión que recrea la llegada de Jesús a Jerusalén. Además, se lee la Pasión de Cristo, anticipando los momentos de sufrimiento y muerte que se recuerdan días después.

Un día con dos caras

Esta fecha combina dos dimensiones clave: la alegría por la llegada de Jesús como figura mesiánica y la reflexión sobre el sacrificio que vendrá.

Esa dualidad es lo que convierte al Domingo de Ramos en una jornada única dentro de la tradición cristiana.

Por qué es tan importante

El valor del Domingo de Ramos radica en que marca el inicio de los días más intensos de la fe cristiana.

A partir de este momento comienzan las celebraciones centrales: el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, que culminan con la conmemoración de la resurrección de Cristo.