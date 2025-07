Aníbal Tortoriello flexibiliza sus aspiraciones en materia de candidaturas

tortoriello-2.jpg El diputado nacional Aníbal Tortoriello acordará con La Libertad Avanza provincial su integración en la lista de candidatos a senadores o de diputados, con vistas a las próximas elecciones legislativas nacionales. Anahí Cárdena

El líder del partido Creo Río Negro y ex intendente de Cipolletti se refirió a las conversaciones en marcha sobre las postulaciones que tendrá el partido del presidente Milei en la provincia y se manifestó convencido de que la fuerza política obtendrá el triunfo en las elecciones de octubre.

- ¿Cómo marcha la discusión con la LLA de Río Negro sobre su integración como candidato en las próximas elecciones en la provincia?

- Va muy bien. La relación con la LLA y mi integración en su lista es algo que ya está maduro, ya es un hecho, más allá de que todavía no están definidas las listas y las ubicaciones. En principio, puedo ir tanto como candidato a senador o como candidato a diputado. Esto es algo que viene madurando hace unos meses, no es nuevo, puesto que ha habido un común acuerdo de integrarme, tanto por una invitación de ellos a integrarme como, por supuesto, por voluntad de mi parte, en un diálogo que tengo hace tiempo con LLA nacional. Ahora, a medida que se viene acercando la fecha para definir postulaciones y alianzas, nuestra relación ya está definida desde hace tiempo. Lo que falta definir es la integración de las listas y el lugar, en particular, que vaya a ocupar yo.

- ¿ Camina entonces la definición?

- Lo que está definido y acordado es que yo me integro a la lista de LLA y esto tiene que ver con motivos importantes como es mi apoyo al gobierno de Javier Milei, como es el apoyo que he tenido en este año y medio en mi función en la Cámara de Diputados, y como es mi coincidencia con el proyecto de Milei de cómo gestionar la cosa pública. En esta comunión que tengo con el gobierno, es que he decidido integrarme a la lista de la LLA. La propuesta ha sido que haya una integración, en este caso, de mi persona, en la lista, ya que ellos lo que no quieren es hacer alianzas partidarias. Ellos quieren mantener la LLA como sello y, en todo caso, como pasa en otras provincias, incorporar personas que comulguen con el proyecto político de Milei.

- ¿ Está dispuesto entonces a ser candidato a primer senador, a segundo senador o a primer diputado? ¿O sea que encabezar la lista de senadores no es excluyente?

- Acompañar el proyecto implica aceptar tanto encabezar la lista de diputados o ser primer o segundo como senador, porque sabemos que por el partido que gana entran dos senadores, así gane por un voto. Y en el caso de diputados, entra un diputado, porque el segundo solo entraría en el caso de que, por el sistema D'Hondt, el que gane duplique al segundo partido. Para mí es indistinto, mi interés es seguir trabajando dentro del Congreso. Y, por supuesto, mi proyecto futuro, mi anhelo, es volver a ser candidato a gobernador en 2027. El proceso legislativo, si la gente me vuelve a elegir y ser senador o diputado, es una tarea para sumar experiencia, para seguir formándome y una labor para seguir sirviendo a los rionegrinos y a los argentinos, desde el Congreso. Todo esto como parte de mi vocación por la vida pública, que arrancó cuando fui candidato a intendente y me tocó durante cuatro años ser intendente. De ahí surgió todo este trabajo político, que ha llegado a esto de ser diputado, a querer seguir trabajando en el Congreso y, desde ya, si Dios lo permite, ofrecer en 2027 a la población mi candidatura a gobernador de Río Negro.

- ¿Se puede decir que está dispuesto a encabezar la lista de senadores o, si no, encabezar la lista de diputados?

- Así es. Para mí, ser candidato no es algo que sea solo una pretensión. Mi objetivo es, fundamentalmente, que este gobierno aumente la cantidad de senadores y diputados. O sea, hacer una buena elección. Para este objetivo en Río Negro, si a la imagen importante que tiene LLA, se le suma la imagen positiva que yo también tengo en la provincia, podremos asegurar un buen resultado y ganar la elección, que no me caben dudas que es lo que va a pasar. Y en esto, lo principal es asegurar que el presidente Milei y su gobierno tengan dos senadores de parte de Río Negro y un diputado. Un diputado que hoy lo tienen, porque es mi figura, y sería reemplazar esta banca, que si bien pertenece al bloque del Pro, corresponde a un aliado estratégico del actual gobierno. Y sumar dos senadores, que hoy no los tiene la LLA, porque sabemos que dos de los cargos que se renuevan son peronistas y uno de Juntos Somos Río Negro. Con lo cual, lograr el resultado de ganar la elección es poder aportarle dos senadores al gobierno de Javier Milei, y eso es para mí lo más importante y prioritario.

- En síntesis, está dispuesto a consensuar cuál será su postulación.

- Así es, ya que sabemos que el primer y el segundo senador, para el que gana, entran los dos. Por eso, la ubicación ahí no tiene entonces mayor valor para mí. Pareciera que entre primero o segundo hubiera alguna diferencia, pero para el que gana entran los dos. Y para la otra opción, que es ser cabeza de diputados, no habría inconvenientes. En esto hemos dialogado, pero cuando uno se va integrar en un partido, o sea, siendo nuevo en un partido, se respeta el criterio que el partido quiera para definir una lista. Se trata de mi integración, pero, por supuesto, sin ningún tipo de imposición de mi parte. Para mí, lo importante es ganar la elección, para aportarle al gobierno dos senadores y un diputado.

- En lo relacionado con el momento de las definiciones...

- Por los tiempos electorales, creo que tenemos hasta mediados de agosto. De cualquier manera, creo que en el mes de julio se va a terminar de concretar la definición, es un poco lo que venimos dialogando. Porque ellos también quieren tener definidas estas cuestiones en las distintas provincias, así que espero que antes de que finalice julio podamos anunciar oficialmente cómo quedan las listas.

- En consecuencia, ya no hay tensiones entre usted y LLA.

- En principio, con la diputada Lorena Villaverde y todo el Consejo Directivo provincial tenemos una excelente relación. Nunca, de mi parte, jamás tuve algún tipo de diferencia con ellos, ni tampoco desencuentros. Sé que ha salido en algunos medios, algunos medios de redes, algunas críticas de que yo me juntaba directamente con el equipo de Karina Milei, pero, en definitiva, son esas pequeñas cosas que pasan, a las que yo no les doy importancia y que tampoco respondo. Esas pretendidas críticas a mi forma de hacer política o moverme en políticas, son para mí cosas menores. Ya que, a posteriori de esas cosas que pasaron, nos hemos reunido, hemos dialogado no solo con la diputada Villaverde, sino también con algunos integrantes del equipo de LLA acá en la provincia. Así que la relación es excelente y sé que ellos están de acuerdo con mi integración a las listas, me lo han transmitido personalmente y, por eso, está todo bien.