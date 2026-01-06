A qué se debe el humo que se cubre el cielo de Cipolletti

La espesa columna se observa desde distintas localidades del Alto Valle. Las autoridades provinciales confirmaron el origen del hecho que encendió las alarmas de los vecinos.

En las últimas horas, vecinos de la ciudad de Cipolletti y otras localidades del Alto Valle advirtieron la presencia de un humo espeso en el ambiente , lo que generó alarma y preocupación. Las autoridades confirmaron que no se trata de incendios en la región, sino del humo proveniente de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut , arrastrado por las condiciones meteorológicas.

Luego de que en las últimas horas, el cielo haya tomado un color poco común y que se puede distinguir a pesar de las nubes que lo cubren, rápidamente los usuarios en redes sociales comenzaron a preguntar que era ese humo que invade la región.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier , el jefe del cuerpo , Carlos Mansilla , informó que “el humo que se percibe es producto de los incendios en la provincia de Chubut” y explicó que la situación se debe a la orientación del viento, que actualmente sopla hacia el sector norte, lo que provoca que el humo se observe intenso y espeso en la región del Comahue.

En diálogo con LM Neuquén, Mansilla detalló que el origen está vinculado a los incendios en la zona de Puerto Patriada y aclaró que el fenómeno responde exclusivamente a la dinámica del viento, que durante la jornada presentó rotaciones que favorecieron el traslado del humo hacia Neuquén y localidades cercanas.

ON - Humo por incendios en el sur (3) Omar Novoa

Desde el gobierno de la provincia brindaron tranquilidad a la población y aclararon que el humo llegó a partir de los vientos que soplan con dirección sudeste, pero sin causar complicaciones ni problemas de transitabilidad en las rutas.

En diálogo con LM Neuquén, el Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que no se registra ningún tipo de anomalía o condición problemática en la provincia a partir de la incidencia de las llamas que afectaron los bosques de Puerto Patriada, en Chubut, y otras zonas forestales de la cordillera. "El humo viene por el viento, no tenemos ningún punto de calor ni ningún incendio en la provincia", dijo en relación con la preocupación que generó la presencia de humo en la zona.

humo en la ciudad

El funcionario confirmó que el humo avanzó por la región sur, la región Limay, la comarca petrolera, algunos sectores de la zona centro e incluso la Confluencia, pero sin generar complicaciones de consideración.

Pese a que el viento sopla ahora desde el sudeste y arrastra el humo de los incendios forestales, las corrientes son dinámicas y se puede modificar su dirección en cualquier momento, Cruz indicó que "en media hora, una hora, puede pasar que cambia la dirección del viento y se modifica totalmente (el panorama)". "Hay una rotación permanente del viento", explicó.

ON - Humo por incendios en el sur (5) Omar Novoa

El incendio en Puerto Patriada

El incendio forestal que se desató en la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo ( Chubut), mantiene en alerta a toda la región cordillerana y obligó a activar un amplio operativo para contener el avance del fuego y proteger a la población.

En el lugar trabajan más de 200 personas entre combatientes y apoyo logístico, con un esquema de intervención que prioriza dos objetivos: el ataque al fuego y la defensa de viviendas. En las últimas horas, el intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que el devastador incendio provocó la destrucción de por lo menos 10 casas.

"Las viviendas que se quemaron eran prácticamente imposibles de defender por el bosque que las rodeaba, y por la sequía. No dábamos abasto con los recursos porque teníamos muchos frentes abiertos y el fuego no aflojó en toda la noche", relató en conferencia de prensa.

"Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, Bomberos y todas las instituciones, la gente pudo ser evacuada de manera ordenada y sin mayores consecuencias", reveló en conferencia de prensa. Por el momento, el operativo permitió evacuar unas 700 personas y vehículos sin heridos ni daños.