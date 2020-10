Roca, donde se implementó una búsqueda sectorizada de posibles contagiados, sumó 87. Tras afrontar brotes de COVID-19 y una visita de especialistas de Nación, en esa ciudad se cambió el enfoque de búsqueda de pacientes, para mejorar el aislamiento, a través del plan Detectar. Esas estrategias comenzaron antes del 9 de octubre, pero si se contempla el mismo lapso de tiempo que en Cipolletti, Roca bajó del 16% al 14% la cantidad de casos activos de la provincia.

Los testeos en focos de contagio dan positivo en el 60% de los casos. La mayor diferencia es el tiempo de circulación de esas personas, que se evita al anticipar el análisis. En Cipolletti solo se hizo una experiencia similar luego del brote de contagios de julio. Se focalizaron controles en tomas de la zona norte. Actualmente, en cambio, los contagios se concentran en la sede del hospital viejo. Por las filas, demoras y quejas de los vecinos –que deben obtener turno tras una consulta médica- el Municipio anunció que habilitará el Estadio Municipal.

El trabajo para contener el avance del virus no termina en el diagnóstico. La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, aseguró que se ha detectado una gran cantidad de pacientes con firmados que salieron de su casa. Sin embargo, agilizar la detección es la medida más efectiva para frenar los contagios, como muestra la situación de Roca. Médicos del hospital Pedro Moguillansky coinciden en que muchos vecinos no toman conciencia de los riesgos del COVID-19 ni de su velocidad de contagio “hasta que no les toca”. Incluso, muchos minimizan los síntomas y no dan aviso.

En las últimas dos semanas en Cipolletti hubo 561 altas, pero los contagios fueron tantos que el balance arroja 485 infectados más. La gran mayoría está en su casa, con monitoreo telefónico y visitas médicas ante la aparición de síntomas. La cantidad de pacientes representa un desafío cada vez más difícil para los empleados de Salud a cargo de esa tarea. En el mismo período, Roca tuvo 771 altas y Bariloche, 690, logrando que el impacto de los nuevos contagios en el sistema sanitario sea menor al que enfrenta Cipolletti.

Sin cambios

En ese contexto, el presidente anunció el viernes que el ASPO se mantendrá hasta el 8 de noviembre. En la ciudad, por ahora, no se contemplan nuevas medidas. Antes del anuncio de Fernández, el intendente Claudio Di Tella ratificó la postura adoptada cuando se avanzó con la apertura de comercios y el permiso de actividades recreativa. El mandatario descartó ampliar permisos y valoró que Neuquén adopte medidas similares.

“No habrá cambios ya que tenemos una amplia apertura, más allá de alguna limitación. En buena hora, los hermanos de la provincia de Neuquén se adhieren a lo que Cipolletti viene haciendo, porque hay que seguir viviendo y conviviendo con este virus. Con los cuidados que esto implica y sin bajar la guardia con respecto a los cuidados. Lo importante es no confiarse, ni relajarse, hasta que la curva empiece a estabilizarse y descender”.

Di Tella pidió a los cipoleños “evitar las juntadas y utilizar los espacios verdes siempre con el distanciamiento social necesario y tapabocas. Hay que evitar los lugares cerrados y con concentración de gente” .

26% la cantidad de casos activos cipoleños del total rionegrino

Hasta el 9 de octubre, cuando el presidente advirtió que la región debía volver a aplicar el aislamiento obligatorio, la ciudad tenía el 22% del total de casos. En Roca ese índice disminuyó.

La provincia continúa en una “meseta alta”

El parte sanitario del sábado no trajo buenas noticias en Río Negro y la mayoría de las ciudades se mantienen en una “meseta alta”, como denominan en Salud a la situación de Roca, Bariloche y otros puntos de la provincia que no tienen brotes pero continúan sumando un alto número de casos todos los días. A nivel provincial, el reporte de los hospitales totalizó 375 nuevos pacientes confirmados, 365 altas y seis muertos.

El aumento de los contagios se mantiene en Cipolletti muy por encima del resto de las ciudades. Ayer, Salud confirmó en la ciudad 144 de los 375 casos nuevos. General Roca tuvo 65 contagios, Bariloche 51, Cinco Saltos 33, Catriel 19 y Villa Regina 15. Hubo otras 15 ciudades que reportaron entre uno y nueve casos.

Al menos ayer Cipolletti también fue la ciudad con más pacientes recuperados. Hubo 80 altas sobre 365 en la provincia. En Roca se recuperaron 47 personas, en Bariloche 60 y en Viedma 35.

En Río Negro hay 5078 pacientes activos de coronavirus. Cipolletti tiene 1398, Roca 727, Viedma 633 y Bariloche 609.

Salud reportó ayer seis víctimas fatales por el COVID-19. Murieron una mujer de 84 años de Villa Regina, una mujer de 91 de Río Colorado, un hombre de 68 de Campo Grande, y dos mujeres de 78 y 80 y un hombre de 64 de Bariloche.

Desde abril, en la provincia fallecieron 560 personas con diagnóstico positivo de coronavirus.

La radiografía de la pandemia en Río Negro: más de 20 mil infectados

El reporte sanitario ampliado que elabora el Ministerio de Salud provincial consignó que el viernes, cuando se anunció la ampliación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los casos positivos acumulados de Río Negro, desde marzo, eran 20.923 y se llevaban estudiadas 46.720 personas, de los cuales el 51% resultaron descartadas, el 47% confirmadas y el 2% restante esperaba el resultado del hisopado.

El índice de positividad en Río Negro va en aumento. De los casos confirmados, el 24% corresponde al grupo 30 a 39 años, un 19% tiene de 20 a 29 años, un 19% corresponde al grupo etario de 40 a 49 años, mayores de 60 años representan el 16% de los casos, menores de 20 el 9% y el 13% son personas de 50 a 59 años. El 51% de los contagios se dieron en mujeres.

El aumento de los contagios no modificó la tendencia en torno a los pacientes asintomáticos o con complicaciones leves.

El 90% de los contagiados cursaron la patología oligoasintomáticos, siendo los signos y síntomas más representativos tos, fiebre, malestar general, odinofagia y mialgias.

Por otro lado, el 10% restante son pacientes que han requerido cuidados intensivos con una tasa de letalidad del 2,63% de los pacientes.