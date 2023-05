Cipolletti podrá incorporar jugadores la semana que viene

Carmona fue intervenido el pasado miércoles y en el último partido se lo pudo ver con su brazo inmovilizado. “En la cavidad, el hombro se sostiene por un cartílago que se me cortó cuando se me salió por primera vez. De tanto salirse y de volver a poner, el hombro se me fracturó en la parte de arriba de la cavidad. No había otra solución que operarme, ya no se sostenía el hombro”, explicó el jugador a LM Cipolletti.