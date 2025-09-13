Aniversario de Neuquén: las mejores fotos del desfile

Este sábado por la tarde, la ciudad de Neuquén celebró su 121° aniversario con el tradicional desfile cívico-militar. Más de 100 agrupaciones participaron del evento —entre ellas escuelas, clubes, equipos municipales y fuerzas armadas—, llenando las calles de música, color y alegría.
A partir de las 14, miles de vecinos, colmaron la calle Obrero Argentino para disfrutar de una hermosa tarde primaveral y celebrar el aniversario de la capital neuquina.
Luego de entonar el Himno Argentino y el Himno de Neuquén, las distintas fuerzas armadas marcharon, dando inicio al evento, para luego dar paso a las colectividades, escuelas, clubes deportivos y demás agrupaciones.
El desfile en imágenes
Acto Aniversario de Neuquen 121 años (2)
El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, presentes en el desfile.
