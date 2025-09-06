Una mujer que hacía dedo en la Ruta 237 murió tras ser atropellada: se conoció su identidad

Se trata de otro accidente fatal sobre la Ruta 237. Ocurrió durante la noche, en un sector donde no hay iluminación.

Una mujer hacía dedo en la Ruta 237 cuando fue atropellada por una camioneta. Aunque estaba consciente al llegar la Policía, pero murió al ingresar al hospital Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche producto de las heridas causadas por el impacto.

El incidente ocurrió durante la noche del viernes , a la altura del kilómetro 1628 de la Ruta 237, a tan solo 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40. "En ese lugar no hay iluminación", explicó el jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, Marcos Oviedo en diálogo con LMNeuquén.

Alrededor de las 23:30 el personal del Destacamento Nahuel Huapi, que se encontraba realizando un operativo vehicular, reciben un aviso de que una mujer yacía a la vera de la calzada. En ese momento los efectivos envían un móvil policial al lugar, que se encontraba aproximadamente a 40 kilómetros de distancia.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron una camioneta Toyota Hilux detenida a un costado del camino y a una mujer tendida sobre la banquina. Al ser consultado, el conductor, un hombre oriundo de Bariloche y en "completo estado de shock", relató que circulaba por la calzada cuando un vehículo que venía en sentido contrario le hizo seña con las luces. En ese instante, antes de poder reaccionar, sintió un fuerte impacto y detuvo la marcha, comprobando que había atropellado a una mujer, arrojándola a un costado del camino.

Cuando el personal policial se acercó para verificar el estado de la mujer, constataron que se encontraba consciente e incluso pudo proporcionar detalles de su identidad, como su nombre y edad. Sin embargo, pese a estar despierta, presentaba graves heridas producidas por el choque.

Imagen de WhatsApp 2025-09-06 a las 16.26.30_f4aa36ed El accidente ocurrió en la Ruta 237 a pocos kilómetros de la Ruta 40.

La mujer fue identificada como Nancy Patricia Millalef, tenía 56 años y era oriunda de Bariloche, adonde se dirigía antes del trágico desenlace. Según fuentes policiales, los oficiales solían verla caminando entre Villa Llanquín y su ciudad.

Según el reporte, la ambulancia de Dina Huapi llegó pocos minutos después, a las 23:40, para trasladar a la mujer al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, aunque lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada y falleció al llegar.

Continúa la investigación del accidente

Alrededor de las 23:50, se presentó personal de la Comisaría 28, quienes realizaron las inspecciones oculares correspondientes. Durante el procedimiento, tomaron fotografías y se secuestraron diversos elementos que podrían ayudar a esclarecer la mecánica del incidente.

Imagen de WhatsApp 2025-09-06 a las 16.26.31_9ac8dd1a

Además, el personal procedió a identificar a los ocupantes de la camioneta Toyota Hilux: la esposa del conductor, de aproximadamente 62 años; sus suegros, de 91 y 81 años; y su hija de 15 años.

Por otro lado, el fiscal de turno, Adrían De Lillo, fue informado de lo sucedido y quedó a cargo de la causa, caratulada como muerte dudosa. Asimismo, el conductor del rodado fue notificado acerca de la apertura del legajo y a la mujer se le practicó la correspondiente autopsia.

Durante la mañana del sábado, los investigadores ampliaron la inspección ocular y volvieron a fotografiar el lugar, ya que por la oscuridad de la noche, se dificultaba la tarea. La ruta fue liberada a las 13:30, luego de finalizadas las diligencias, ya que se encontraba parcialmente cortada al tránsito vehicular.