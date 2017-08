El arquitecto y dirigente radical Bruno Bordignon será uno de los oradores y aseguró que la continuación de la nueva autopista significa un quiebre en el Valle y “la pérdida de una gran oportunidad para potenciar” la actividad económica en la región.

Las modificaciones están planeadas a lo largo de 92 kilómetros entre Chichinales y Cipolletti como así también en los accesos a Cervantes y J.J. Gómez con el fin de reorganizar el tránsito vehicular. No obstante, Cipolletti aún están a la espera de saber qué sucederá con los tramos que atraviesan la zona urbana y propuso un desvío para aliviar el impacto en la región.

“La postura que yo tengo, que es la misma que la del Colegio de Arquitectos y la de Cipolletti, es la de pensar que la solución definitiva -porque las otras no lo son- es la de pasar el tránsito incompatible por la barda norte. No se trata sólo de trasladar una ruta sino que obedece a una propuesta de desarrollo territorial. De la otra forma no se está aportando nada. Perdimos la oportunidad de potenciar una zona en crecimiento con un futuro enorme”, expresó Bordignon.

Por otro lado, remarcó que la ampliación no fue analizada de manera profunda y que está pensada “desde el punto de vista de una persona que va manejando un camión, no desde el lugar de las personas que tienen que convivir con la ruta”. Por esta razón, que cree que los valletanos se podrán acostumbrar, pero nunca “convivir con una autopista de alta velocidad que ya partió a la mitad a la región”.

La audiencia pública comenzará a las 9 en el auditorio de la Asociación Española de Roca y está previsto que dure al menos 11 horas. Comenzará con una mesa encabezada por el director de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, el intendente de Roca, Martín Soria, y la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro.