Cipolletti fue clave para la reforma del Federal A

Sí, el Capataz de la Patagonia, con el presidente de la subcomisión de fútbol, Pedro Gutiérrez, a la cabeza (también estuvo Federico Rapazzo Cesio, hijo del presidente).

“Se dio así porque todos estábamos de acuerdo previamente con el torneo de las dos zonas y me dijeron que me pusiera al frente del debate en el inicio. Cipolletti planteó el tema y se sumaron todos. Lindo clima y espíritu entre los clubes, hace años no pasaba que el formato del certamen lo definan las instituciones, si bien aún quedan cosas por resolverse y ajustar”, contó ya llegado a la región el a la vez vicepresidente del club a LM Cipolletti.

El certamen se iniciará el 1º de septiembre y constará de dos zonas de 15 equipos. “Quedó claro que en principio son 4 descensos, los dos últimos de cada zona, y dos ascensos, los dos primeros de cada zona. Entre 15 equipos juegan por un ascenso y dos descenso. La idea es que el ascenso se dirima entre los primeros siete de la fase regular, pero es de las cuestiones que está por resolverse. Lo que está claro es que es mucho más atractivo en lo deportivo porque no es lo mismo que venga Olimpo o Desamparado a que lo haga otro equipo y en lo económico no es tanto el desfasaje”, explicó Pedro.

Si bien la distancia a recorrer será mayor, los ingresos también. “En nuestro caso, como descendieron los dos equipos más cercanos -Independiente de Neuquén y Roca- será notoria la diferencia, pero la idea es seguir contactados con los clubes de nuestra zona y ver si podemos arreglar canjes mutuos para las delegaciones, con recepción de autoridades, restaurante o hotel para desentendernos de la logística cuando viajamos. Y a la vez va a haber más dinero proveniente del Consejo. De hecho el año pasado éramos 6 equipos más que ahora y eso sumado al aumento se hará notar”, destacó muy feliz con lo pactado. Tanto el DT Gustavo Coronel como el volante Manolo Berra se mostraron a favor de la reforma que el propio Cipo encabezó.