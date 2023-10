El desgarrador testimonio de la hermana del carnicero asesinado delante de su hijito

Sus ojos irritados denotan que no ha parado de llorar desde anoche hasta esta mañana. De hecho, Karen se quiebra en varios pasajes de la charla con LM Cipolletti. Y no es para menos. Allí, a pocos metros, asesinaron a sangre fría a su hermano Franco, delante de su sobrino Santino - hijo de la víctima- de 4 años, en circunstancias de robo que se investigan.

La sospecha familiar es que "acá alguien nos entregó". Y al realizar esa denuncia e instalar esa hipótesis, la joven se basa en que los delincuentes "sabían de unos tarritos donde mi hermano guardaba el dinero, y aunque les entregó todo, igual lo mataron como a un perro antes de irse".

image - 2023-10-26T113924.388.jpg El comercio donde ocurrió el asesinato esta mañana era custodiado por personal del COER. Foto Anahí Cárdena

Karen habló principalmente de la calidad de persona que era Franco. "Lo querían todos porque no tenía maldad. Lo conoce medio Cipolletti ya que repartía carne picada, chorizos, antes pollo por los barrios".

Y lamentó el momento espantoso y traumático que vivió su sobrino. "Me duele más aún por mi sobrinito. Él se despertó a la madrugada y lloraba, pedía por su papá".

Detalles del horror

Antes de partir a la casa de los padres de su cuñada, donde la viuda recibe la contención de su entorno en este momento dramático y desesperante, Karen reveló pormenores del nuevo crimen que sacude a todo Cipolletti, el de un laburante generoso.

"Mi hermano estaba con sus dos hijos y un vecino dentro del comercio. Como la nena del amigo se había puesto media intensa, decidieron salir afuera a tomar unos mates. Allí se aparecen tres sujetos encapuchados y armados. Vinieron con intención de llevarse plata", comentó sobre el inicio del drama.

"Los hicieron meter al negocio, luego a la casa... A mi cuñada y al vecino les pegaron culetazos y los redujeron en los sillones y a mi hermano lo llevaron por todo el hogar. Antes de irse le pegaron un tiro con una tumbera dicen. Le destrozaron la cabeza", apunta y rompe en un llanto.

Se refiere también a su desesperación tras enterarse de la peor noticia. "Yo vivo en el Villarino y apenas me enteré me vine en moto, no sé cómo llegue... Ni los policías estaban aún, luego sí llegaron. Lo encontré en el piso lleno de sangre, yo lo quería tocar, moverlo para ayudarlo pero los investigadores no me lo permitían".

Karen perdió a su hermano y necesita que "se haga justicia". Toda una ciudad lo pide a gritos.