Un cipoleño que conducía bajo los efectos del alcohol chocó contra un poste en la zona de Parcelas de Centenario. Al realizarle el test de alcoholemia batió récord y la pipeta sobrepasó su máxima . Solo se registraron daños materiales y el conductor fue retirado por otra persona, ya que no podía valerse por sus propios medios.

"Los elementos para realizar las alcoholemias tiene un tope de 3 y, bueno, este señor lo superó. Es impresionante lo que debe haber tomado para llegar a ese estado", informó el comisario Asselborn.

poste alcoholemia poste centenario.jpg Cuando supera el tope de 3 gramos de alcohol en sangre, la pipeta deja de marcar.

Frente a la situación en que se encontraba, los uniformados además comprobaron que el vecino no contaba ni con licencia de conducir, ni con la cédula del auto ni el seguro obligatorio, por este motivo lo multaron y el vehículo fue secuestrado y trasladado al destacamento policial del puente Centenario-Cinco Saltos.

"No podíamos dejar que el hombre se retirara solo porque no podía sostenerse por sus propios medios, así que se fue acompañado por otro hombre", señaló Asselborn respecto al infractor de 32 años y oriundo de Cipolletti. Se desconoce qué hacía en la localidad a la hora del accidente, ya que no estaba en condiciones de brindar datos.

No obstante, se supo que resultó ileso, salvo algunos golpes; mientras que el auto se llevó la peor parte con importantes daños materiales.