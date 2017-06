Cipo, por una ventaja clave para definirlo afuera

Cipo vuelve a jugar después de 20 días -en el medio se postergó el cruce frente a San Lorenzo-. El último cruce fue el desquite contra Juventud Antoniana, en una emocionante definición en la que Matías Alasia atajó dos penales e hizo estallar de alegría a La Visera de Cemento. Y hoy, también frente a un equipo salteño, con el mismo esquema pero con tres cambios, el equipo del Ruso Homann tendrá que ser protagonista para viajar tranquilo hacia el norte del país.

Homann tuvo que realizar dos cambios obligados: Nelson Seguel por Gastón Pinto, a quien le diagnosticaron paperas, y Lucas Farías por Daniel Opazo, expulsado en el último partido; y una variante táctica: Eduardo Vilce por Lucas Mellado.

No es la primera vez que Homann se inclina por Vilce, ya que se trata de dos volantes con características diferentes. Él muestra actitudes más ofensivas que Mellado y Cipo tiene que salir a buscar la ventaja esta noche, antes de viajar a Salta. El técnico no anduvo con vueltas y apostó a lo que puede aportar al juego el ex Unión Aconquija, con mejor pase y manejo de pelota, figura en el partido de vuelta contra Sportivo Las Parejas en el primer cruce de playoffs que disputó el Capataz.

10 La hora a la que comienza la venta y el canje de entradas en la Tienda 1926.

El Albo, con todo

En Gimnasia hay dos retornos a la titularidad: Lautaro Ceratto y Pablo Motta, quienes cumplieron las fechas de suspensión. El Albo ingresó a la fase Reválida desde el pentagonal, en el que salió victorioso Agropecuario, el primer ascendido de la temporada.

Llega en un buen momento el rival de Cipo, ya que viene de arruinarle el sueño de ascenso a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la última fecha del pentagonal, en la que los cuyanos necesitaban sumar de a tres para ir a un partido desempate frente al combinado sojero.

Sin duda es uno de los rivales más duros a los que se enfrentó Cipo en lo que va de la temporada.

En Cipo habrá tres cambios. Vuelve Vilce, y Seguel y Farías reemplazarán a Pinto y Opazo.

Entradas

El canje y la venta de entradas comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17, en la Tienda 1926, ubicada en Yrigoyen y Mengelle.

Luego de este horario, y previo al partido, los tickts se venderán en las boleterías del estadio, por calle O’Higgins.

“Vamos a salir a jugar a una cancha llena. El ascenso está para el que menos se equivoque y le pese todo esto”.Juan Amieva. Goleador zapalino en Gimnasia, en la previa al partido de ida

“Acá hay que ganar, después la obligación es del rival, y Cipolletti está maduro como para plantarse en Salta”.Lucas Farías. Delantero albinegro

Al Municipio le molestaron los festejos de los hinchas del Albinegro

En los días posteriores a la clasificación de Cipolletti frente a Juventud Antoniana, el club recibió un acta municipal que advertía a la institución por ruidos molestos. Desde la dirigencia le quitaron trascendencia al hecho y explicaron que hubo un descargo formal desde la institución.

Hacía mucho tiempo que La Visera no mostraba un marco como el del cruce de octavos de final, al que asistieron más de cinco mil simpatizantes; y esta noche se espera un lleno total por la trascendencia del partido. La última campaña en la que Cipo llegó a esta instancia fue en el 2015, cuando fue eliminado por Unión Aconquija.

“Hicimos el descargo y ya está, con eso alcanzó”, indicaron desde la dirigencia.

El acta fue labrada a causa de los fuegos de artificio fuera de temporada, es decir que desde la comuna estarán atentos a lo que suceda esta noche en La Visera. El aliento de los hinchas estará puesto bajo la lupa.

Repudio de los hinchas

Cuando trascendió la noticia, a pocas horas de que Cipo disputara el partido de ida de los cuartos de final, los hinchas albinegros expresaron su total repudio a la decisión de la comuna, pese a que al club albinegro no le ocasionó ningún costo económico.

Una jornada con tres partidos de ida

En Villa Ramallo y Bahía Blanca también habrá acción por el Federal A esta tarde. Son ocho los equipos que siguen soñando con el ascenso a la segunda categoría del fútbol nacional. La primera vacante ya quedó en manos de Agropecuario de Carlos Casares.

Esta tarde se disputarán tres partidos de ida de los cuartos de final de la temporada. Las revanchas serán entre semana.

Además del cruce entre Cipolletti y Gimnasia y Tiro de Salta, a las 17 Defensores de Belgrano recibirá en Villa Ramallo a Unión de Sunchales. El conjunto granate viene de eliminar a Gutiérrez de Mendoza, en una serie polémica que debió postergarse por los incidentes ocurridos en el cruce de ida, en suelo cuyano. Mientras que los de Sunchales vienen de disputar el pentagonal (los cinco mejores de la fase nonagonal).

Media hora después, a las 17:30, Villa Mitre, en el Fortín de Bahía Blanca, enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El Lobo llega golpeado a la definición, porque perdió la chance de pelear mano a mano el primer ascenso.

Anoche, Sarmiento y Mitre empataron 1-1 en Resistencia.