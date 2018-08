Cipo tendrá un arranque movido en el Federal A

No sólo arrancar fuera de casa suena exigente en los certámenes de ascenso, sino que para el estreno como local del nuevo plantel el que pisará el sintético de La Visera será nada menos que Alvarado, a priori el máximo candidato a dominar el grupo 1 de la nueva temporada.

Habrá que esperar para ver cómo sale pisando el conjunto de Víctor Zwenger en esas dos primeras fechas, porque para la tercera –el 19 de septiembre, entre semana– deberá armar los bolsos para jugar en el Luis Maiolino la primera versión del clásico rionegrino en el nuevo campeonato.

Más allá de que deberá enfrentarlos a todos, el reparto de bolillas podría haber sido diferente. “Nada nos garantiza nada. No suelo mirar mucho estas cosas porque a la larga los cruzás a todos. El equipo se irá armando a medida que juegue y compita”, opinó Víctor Zwenger.

Ya sin Copa Argentina, la llegada de la primavera arrojará el primer gran balance del nuevo ciclo que continuará con Ferro de Pico de local, Deportivo Madryn de visitante, Sansinena en La Visera, el viaje a Viedma para chocar de manera oficial ante Sol de Mayo y la despedida de la primera ronda en casa ante Independiente.

Otro dato negativo del fixture cipoleño es que en la última quedará libre, lo que motivará el momento de definiciones para la segunda ronda sin la posibilidad de estar en cancha.

“Eso sí es algo que no me gusta. En este caso opino que no es lo ideal, porque si imaginás un torneo parejo, llegás a la última sin chances de competir. Eso no está bueno para nosotros”, se expresó el conductor.

4 derrotas inaugurales

Para encontrar el último comienzo positivo de Cipo como visitante hay que retrotraerse a 2007: 0 a 0 con Santamaría.

Local o visitante

En relación con la posibilidad de comenzar el certamen lejos de casa, el técnico hizo un análisis muy personal de la situación: “Yo no sé si como grupo nuevo no conviene la situación. Hay que ir a jugar a una cancha difícil, ponerse fuerte de la cabeza y sacarse la presión de arrancar. No lo veo mal comenzar de visitante”.

Del otro lado del puente, Diego Trotta se mostró conforme con la suerte de Independiente. Si bien el Rojo la tendrá brava en Mar del Plata contra Alvarado, luego vendrá a casa para recibir al Deportivo Roca.

El cuerpo técnico no quería quedar libre en la última (como le tocó a Cipo) y podrá descansar en una fecha entre semana, justo en la previa a su visita a La Visera de la primera rueda.

“Mas que conformes. Alvarado será difícil en el arranque, pero esperamos hacer un buen partido”, dijo el bahiense Trotta, que el domingo tendrá el primer amistoso ante Lácar de San Martín.

La suerte ya está echada y lo que resta ahora para el nuevo Cipo será encontrarse con su mejor versión individual y colectiva.