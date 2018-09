Cipo rinde ante Alvarado una prueba difícil de local

Prueba de carácter, fútbol y templanza para la nueva formación, plagada de foráneos, y un interrogante mayúsculo en relación con cuál irá a ser la reacción del hincha en las tribunas. La dirigencia también está expectante por conocer la respuesta en boleterías. El valor de la popu a $200 no ayuda, pero el convite futbolero es inmejorable ante un rival que, se supone, peleará por el ascenso.

Más allá de la derrota, Cipo se mostró más sólido en el primer partido del campeonato. La aparición de Nicolás Caprio en el arco contribuyó a afianzar la dupla central compuesta por Franco Coria y Martín Zbrun. Fernando De la Fuente en el círculo central hace un par de partidos que viene en alza y la Bestia Maximiliano Herrera ha convertido en las dos veces que pisó el sintético. Nadie querrá que se corte esa racha del riojano.

"Alvarado es un equipo que se armó bien, pero la zona no tiene candidatos. Nosotros tenemos la necesidad de sumar rápido para no quedar atrás”.Fernando De la Fuente. Mediocampista central de Cipolletti

Condimento extra

La visita de Alvarado, además, se da a días de un nuevo clásico rionegrino ante Deportivo Roca en el Luis Maiolino. Por eso la necesidad de ganar para tomar aire y no quedar relegado tan prontamente de las principales posiciones de una fase regular que no da respiro.El conjunto marplatense arribó ayer a la región. Su técnico, Maurcio Giganti, no es de facilitarle anuncios a la prensa respecto de la formación titular y esta vez no fue la excepción.

Se especula con un cambio en la última línea, después de que Emanuel Urquiza haya cumplido la suspensión que arrastraba de la última temporada. El lateral derecho reemplazaría a Nicolás Mollo en relación con la formación que derrotó a Independiente de Neuquén como local.